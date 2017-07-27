Palandöken: “Trafik kazalarında Avrupa’da 17’inciyiz”

“ÜLKE NÜFUS VE KAZA SAYILARI İYİ ORANTILANMALI”

Sigorta şirketleri ve uzmanlar, ülkemizde kaza oranlarının yüksek olduğu ve tazminat ödemelerinin yükseldiğini hep konu ettiklerini kaydeden Bendevi Palandöken, “Trafik kaza verileri ne seviyede olursa olsun can ve mal kaybı ulusal kaybımızdır. Bu kayıpları asgariye indirmek için herkes büyük bir özveri ile çalışmalıdır.

Kaza sayılarını AB ülkeleri ile kıyaslayarak ne durumda olduğumuzun da bir fotoğrafını çekmekte fayda var. 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türkiye’deki trafik kazası sayısı 131.845. Bu oldukça yüksek bir sayı. Avrupa ülkelerine baktığımızda en düşük kaza sayısının yılda 348 kaza ile Malta’da olduğunu görüyoruz.

Bunu 962 kaza ile Lüksemburg, 1.462 kaza ile Estonya takip ediyor. Ancak, Malta nüfusunun 415 bin olduğu düşünülürse İstanbul’un orta büyüklükteki bir semtinden bile daha düşük bir nüfusa sahip bir ülkede 348 kazanın az olduğunu söylemek pek mümkün olamaz. Kaza sayıları ile ilgili daha gerçekçi bir yorum yapabilmek için kaza sayılarını ülkelerin nüfusuna bakılmalı” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE ZORUNLU TRAFİK SİGORTA ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ”

Yukarıdaki tabloya göre nüfusa oranla kaza sayısının en az olduğu Danimarka’da her 1.577 kişiden biri kazaya karışırken Avusturya’da her 239 kişiden biri trafik kazası yaptığını belirten Bendevi Palandöken, “Ülkemiz bu verilere göre 27 ülkenin içinde 17. sırada. Bu hesaplamaya göre, Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, İngiltere, Portekiz’le beraber 10 ülkeden daha iyi durumdayız.

Almanya’da yıllık yaklaşık 200-250 Euro olan 7. basamaktaki bir otomobilin zorunlu trafik sigortası primini Almanya’nın satın alma gücü paritesine göre de kıyasladığımızda Türkiye’deki sigorta primlerinin düşük olmadığını, tersine oldukça yüksek olduğunu görülmektedir. Üstelik Almanya’daki asgari ücretin 2017 yılı için 1.498 Euro (6.200 TL), yani Türkiye’deki asgari ücretin 3 katından fazla olduğunu da düşünürsek zorunlu trafik sigortası primlerinin daha düşmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.