Palandöken: “Öğrencilere servis desteği verilmeli”

“ÖZEL OKUL VE TAŞIMALI EĞİTİM DESTEĞİ SERVİSLERE DE VERİLMELİ”

2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için yeni eğitim öğretim döneminde 340 bin öğrencinin teşvikten yararlanacağını belirten Bendevi Palandöken, “Okul öncesi için 3 bin 60 lira, ilkokul için 3 bin 680 lira, ortaokul ve lise için 4 bin 280 lira, temel lise için ise 3 bin 680 lira destek ödemesi yapılacak. Yine taşımalı eğitim kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında 1 öğrencinin devlete maliyeti 2 bin 700 liradır. Korsan servislerin cirit atmaması için ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler mutlaka desteklenmelidir. Bunun için acilen yeni eğitim ve öğretim yılında servislerde yeni istenmeyen olayların yaşanmaması için özel okullarda ve taşımalı eğitimde olduğu gibi servis ile okula gidip gelen aileler desteklenmelidir. Bu devlete fazla bir maliyet getirmeyeceği gibi gerçek servisçiler kazandıkça devletinde vergi geliri artacaktır” diye konuştu.

“ÇOCUKLARINIZI MESLEK ODASINA KAYITLI SERVİSLERE VERİN”

Çocukların mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı servis araçlarına yazdırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Yeni bir eğitim öğretim dönemi yaklaşıyor. Çocuğunun güvenli şekilde okula gidip eve dönmesini her anne baba istiyor. Fakat piyasada ilgili meslek odalarına kayıtlı olmayan okul servis araçları hayli fazla. Veliler daha uygun fiyat olsun ya da şu kişi nasılsa tanıdık diye düşünerek rastgele bir servis aracı ile anlaşıyor.

Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların başına herhangi bir şey geldiğinde servis aracı kimin üzerine kayıtlı, şoför kimdir her şeyi öğrenebilmek ve işlem yapabilmek için mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir. Çünkü öğrenciler servis araçlarına rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtuluyor. Her öğrencinin emniyet kemeri takması sağlanıyor. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun bir şekilde güvenli bir sürüş gerçekleştiriyor. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan iniyor. Servis aracı şoförü öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol ediyor. Öğrenciler servis aracına alınırken mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığı kontrol ediliyor” şeklinde konuştu.