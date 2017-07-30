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Palandöken, “İşyeri kiralarında stopaj vergisi kalkmalı”

Hürriyet Haber
30 Temmuz 2017 - 10:19Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 10:22

Stopaj uygulamasının, bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi şekline dönüştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşyeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mükellef değil, kiracı konumundaki ticaret erbabı ödemektedir. Yani mal sahibinin vergisini de biz ödüyoruz. Kira stopajı yükü esnafın sırtından kaldırılmalı” dedi.

“KAZANAN BAŞKA, KAZANCIN VERGİSİNİ ÖDEYEN BAŞKA”

Kira stopajının kaldırılması ile esnafımızın rahatlayacağını ve üstünden büyük bir yükün kalkacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf dükkan açmak için işyeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek durumunda kalıyor.

Bu nedenle, yapılan kira sözleşmeleri net kira üzerinden belirleniyor ve vergi yükü de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kalıyor. 2016 yılında işyeri kiralarından kesilen toplam stopaj vergisi 6,7 milyar lira. İşyerleri kira olan esnaf ve sanatkârlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Daha da ötesi, vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde işyeri sahibi ödemiş gözüküyor.  

“ÖDENMEYEN VERGİNİN İADESİ ALINIYOR”

30.000 TL’yi aşan kira gelirlerinde işyeri sahiplerinin beyanname vermek zorunda olduklarını da belirten Palandöken, “İşyeri sahipleri beyanname veriyor ancak  vergi ödemedikleri gibi üstüne vergi iadesini alıyorlar. Yani vergiyi esnaf ve sanatkârlar ödüyor, verginin iadesini vergiyi fiilen ödeyen esnaf değil bir kuruş dahi vergi ödemeyen mal sahipleri alıyor.

Bu çarpık yapı en kısa zamanda değiştirilerek işyeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse bir başkasının geliri için vergi ödemek zorunda kalmayacaktır” diye konuştu.

 

Etiketler: stopaj vergisi , Vergi , kira
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