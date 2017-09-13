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Palandöken: İşi bozulan esnafa bir darbe de bankadan

Hürriyet Haber
13.09.2017 - 13:14 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:14

POS cihazı kullanan esnaf ve sanatkârlara bankaların belirli bir hasılat hedefi verdiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankaların verdiği hasılat hedefini tutturamayan esnaf, ‘Üye İşyeri Verimsizlik Ücreti’ adı altında bankalara bir nevi ceza ödüyor. Dolayısıyla işi iyi gitmeyen esnafa bir darbe de banka vuruyor. Bu da ahlaki değil” dedi.

“BANKALAR KARA DOYMUYOR”

Bankaların kârının bu yılın ilk altı ayında yüzde 33 artışla 17 milyar liraya ulaştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarın işleri bu kadar iyi gitmeziken, ekonomideki büyüme yüzde 2,9 iken bankaların kârının yüzde 33 artarak 17 milyara ulaşması normal bir durum değil.

Bu dönemde bankalar adeta düşene bir darbe de bizden gelsin mantığıyla iş yapıyor. Bu yapılan güneşli günde şemsiye uzatıp yağmur başlayınca geri almaktır. Bir taraftan faiz oranları sürekli yükselirken diğer taraftan da komisyon, hesap işletim ücreti, işyeri verimsizlik ücreti gibi adlarla yapılan kesintiler de sürekli artıyor. Bu duruma bir son verilmelidir” şeklinde konuştu.

“BANKALARIN ALDIĞI ÜCRTELERE SINIR GETİRİLMELİ”

Bankadan pos cihazı alan esnafa bankaların bir hasılat hedefi verdiğini söyleyen Palandöken, “Esnaf, bankanın verdiği hasılat hedefine ulaşamazsa aylık 35 – 40 liraya varan verimsizlik ücreti ödüyor. Bankalar, ‘bu esnafın işi iyi gitmiyor, zor zamanda destek olup işler düzelince komisyon alırım’ demiyor, tam tersini yaparak zor gününde bir darbe de kendisi vuruyor. Halbuki, diğer işlemler nedeniyle hesap işletim ücreti, POS komisyonu, havale, EFT bedeli gibi ücretleri zaten alırken bir de verimsizlik bedeli alması kabul edilebilir bir şey değil. Bu tür ücretlere mutlaka bir sınır getirilmeli veya tamamen kaldırılmalı” sözlerine yer verdi.

Etiketler: Bendevi Palandöken , TESK , Bankalar
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