MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>“İçeceğin şişesi içecekten pahalıya geliyor”

“İçeceğin şişesi içecekten pahalıya geliyor”

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 12:48Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 12:49

Cam şişede satılan bazı ürünlerin şişesinin, içindeki içecek ve yiyecekten daha pahalıya geldiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cam şişenin geri kazanımının sağlanması için geçmiş yıllarda olduğu gibi su, meşrubat, süt, soda ve yoğurt gibi cam şişe ve kavanozlarda satılan ürünler depozito uygulaması ile satılmalı. Gelişmiş ülkeler halen geri kazanılmış cam şişe ve kavanozlar ile ülke ekonomilerine katkı sağlıyor. Vatandaşın içtiği her şişede satılan içecek ve yediği her kavanozlu üründe hem cebine hem ülke ekonomisine zarar veriyor” dedi.

“İÇECEĞİN ŞİŞESİ İÇECEKTEN PAHALIYA GELİYOR”
Son yıllarda plastik ürünlerin zararları konusunda halkımızda daha fazla bilinçlenme olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Plastik ve diğer kimyasal ürünler arttıkça kanser vakalarının da aynı hızda arttığını gören tüketiciler gün geçtikçe daha fazla cam ürünlere ilgi gösteriyor. Artık sadece içecekler değil, yoğurt, salça, turşu, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünler de cam kaplarda satılıyor.

Bu da ülke genelinde her gün milyonlarca camdan üretilen ürünlerin satılmasına neden oluyor. Depozito uygulaması olmayınca camdan yapılan şişe ve kaplar, içindeki ürünle birlikte satılıyor. Dolayısıyla tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi süt, su, meşrubat, soda gibi ürünlerde uygulanan depozitolu satış yöntemi bugün de aynı şekilde devam etmeli. Depozito olmadığında içeceğin şişesi, içindeki sıvıdan pahalıya geliyor. Hem kendi cebimizi korumak hem ekonomimizi güçlendirmek adına depozito uygulaması büyük fayda sağlayacaktır” sözlerine yer verdi.

“CAM ŞİŞELER DEPOZİTOYLA SATILIRSA FİYATLARI DÜŞER”
Cam şişelerin geri kazanımları konusunda duyarlılık oluşturulmasını isteyen Palandöken, “Ülkemizin cam sanayi üretim kapasitesi 3,5 milyon ton. Su, meşrubat, soda, süt ve benzeri şişede tüketilen içecekler ile yoğurt, salça, turşu, zeytin gibi ürünlerde kullanılan camların geri kazanımı bu noktada çok önemli. Cam şişelerin diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi çevre kirliliği açısından da önemli olduğu için her vatandaşımız bu konuda duyarlı olmalı. Doğada atık halde bulunan cam şişeler büyük orman yangınlarına sebep olabiliyor. Bu yangınları önlemenin yanı sıra şişeler geri kazanım sağlayacak şekilde alınıp satılırsa içeceklerin fiyatları da düşecektir. Ülkemiz her cam şişeyi çöpe atacak kadar zengin bir ülke değil” şeklinde konuştu.

Etiketler: TESK , Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu , Palandöken
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri