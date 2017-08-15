“İçeceğin şişesi içecekten pahalıya geliyor”

“İÇECEĞİN ŞİŞESİ İÇECEKTEN PAHALIYA GELİYOR”

Son yıllarda plastik ürünlerin zararları konusunda halkımızda daha fazla bilinçlenme olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Plastik ve diğer kimyasal ürünler arttıkça kanser vakalarının da aynı hızda arttığını gören tüketiciler gün geçtikçe daha fazla cam ürünlere ilgi gösteriyor. Artık sadece içecekler değil, yoğurt, salça, turşu, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünler de cam kaplarda satılıyor.

Bu da ülke genelinde her gün milyonlarca camdan üretilen ürünlerin satılmasına neden oluyor. Depozito uygulaması olmayınca camdan yapılan şişe ve kaplar, içindeki ürünle birlikte satılıyor. Dolayısıyla tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi süt, su, meşrubat, soda gibi ürünlerde uygulanan depozitolu satış yöntemi bugün de aynı şekilde devam etmeli. Depozito olmadığında içeceğin şişesi, içindeki sıvıdan pahalıya geliyor. Hem kendi cebimizi korumak hem ekonomimizi güçlendirmek adına depozito uygulaması büyük fayda sağlayacaktır” sözlerine yer verdi.

“CAM ŞİŞELER DEPOZİTOYLA SATILIRSA FİYATLARI DÜŞER”

Cam şişelerin geri kazanımları konusunda duyarlılık oluşturulmasını isteyen Palandöken, “Ülkemizin cam sanayi üretim kapasitesi 3,5 milyon ton. Su, meşrubat, soda, süt ve benzeri şişede tüketilen içecekler ile yoğurt, salça, turşu, zeytin gibi ürünlerde kullanılan camların geri kazanımı bu noktada çok önemli. Cam şişelerin diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi çevre kirliliği açısından da önemli olduğu için her vatandaşımız bu konuda duyarlı olmalı. Doğada atık halde bulunan cam şişeler büyük orman yangınlarına sebep olabiliyor. Bu yangınları önlemenin yanı sıra şişeler geri kazanım sağlayacak şekilde alınıp satılırsa içeceklerin fiyatları da düşecektir. Ülkemiz her cam şişeyi çöpe atacak kadar zengin bir ülke değil” şeklinde konuştu.