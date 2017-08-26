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Palandöken: “Bayram ve tatiller hırsızların iştahını kabartıyor”

Hürriyet Haber
26 Ağustos 2017 - 10:15Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:15

Esnafın özellikle bayrama yakın zamanlarda hırsızlık olaylarıyla daha çok karşı karşıya geldiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram öncesi alışveriş döneminde esnafın canını en çok hırsızlık olayları yakıyor. Özellikle yükte hafif pahada ağır olan şeylere göz diken hırsızlar esnafın belini büküyor. Polis ve zabıtanın sürekli kontrol ile denetim sağlaması gerekli. Esnafımız da iş yerinin güvenliği için hiçbir önlemi almaktan kaçınmamalı. Uzun tatile çıkacak olan vatandaşlar ile bayram alışverişine çıkacak olanlar ve esnafımız çok dikkatli ve tedbirli olmalı” dedi.

“YÜKTE HAFİF PAHADA AĞIR ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYORLAR”
Hırsızlık olaylarının bayrama yakın dönemlerde arttığını esnafın ve halkın en çok bu zamanlarda zarar gördüğünü hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf bayram döneminde hırsızlık vakalarını daha çok yaşıyor. Hırsızlar yoğun bayram alışverişi sebebiyle kalabalıktan ve esnafın birden fazla müşteriyle ilgilenmek zorunda olmasından istifade ediyor.

Dükkânın kalabalık olması özellikle yükte hafif pahada ağır şeyleri çalan hırsızların iştahını kabartıyor. Örneğin kuyumcudaki en değerli ziynetlere, büfelerdeki karton sigaralara yöneliyorlar. Birde cebcilerden dolayı vatandaşlar artık çarşı pazara çıkarken çekiniyorlar. Çünkü gündüz gözü hırsızlık ve gasp ediliyorlar. Esnaf güvenlik kamerası ve alarm sistemi gibi önlemleri kesinlikleri almalı. Polis ve zabıta ekipleri de bu yoğun dönemde sık sık kontrol halinde denetimler yapmalı. En önemlisi uzun süre tatile çıkanlar hırsızlara karşı gerekli tedbirleri almalı. Çünkü tatilini uzun tutanlar hırsızların fazla mesai yapmasına davetiye çıkarıyor. Aynı iş yerine ayda iki, bazen üç kez giren hırsız bile var” diye uyardı.

“HER YIL ORTALAMA 90 BİN HIRSIZLIK VAKASI YAŞANIYOR”
Uzun tatillerde de esnaf işyerlerinin hırsızlara karşı tehlikede olduğunu belirten Palandöken, “Esnafın ekmek kapısı yalnızca yoğun dönemlerde hırsızların hedefi olmuyor. Hırsızlar uzun bayram tatillerinde boş dükkânları ilk hedef haline getiriyor. Bu uzun tatiller hırsızların fazla mesai yapmasına davetiye çıkarıyor. Aynı iş yerine ayda iki kez giren hırsız bile var. 2008 yılında 256 bin 562, 2009’da 304 bin 570, 2010’da 344 bin 87, 2011’de 351 bin 838 ve 2012’de 405 bin 405 hırsızlık olayı yaşanmıştı. Son dönemlerde teknolojinin artması ile güvenlik sistemlerinde de gelişme yaşandı. Buna rağmen yılda ortalama 90 bin hırsızlık vakası yaşanıyor. Bu olayların yalnızca yüzde 30’u aydınlatılabiliyor. Esnafımız dükkânlarının güvenliği için hiçbir önlemi anlamaktan kaçınmamalı” şeklinde konuştu.

Etiketler: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu , Bendevi Palandöken , Hırsız
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