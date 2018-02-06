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    Palalının yeraltı hesaplaşması çıktı!

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırının izinin kasım ayında Şişli'de bir gece kulübünün kurşunlanmasına kadar uzandığı ortaya çıktı. İşte detaylar:

    İstanbul Ortaköy’de Boğaz kenarındaki gece kulübüne 2 hafta önce düzenlenen silahlı saldırının soruşturması geçmişe uzanmaya başladı.

    Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, “Palalı Sabri” olarak anılan Sabri Çelebi’nin işlettiği gece kulübüne düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü saldırı sonrası Asayiş ve Organize Şube ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

    İlk araştırmalarda saldırının izinin, kasım ayında Şişli’de bir gece kulübünün kurşunlanmasına kadar uzandığı ortaya çıktı.

    İddiaya göre kulübü, Çelebi’nin adamları kurşun yağmuruna tuttu. F.E. de bir hafta sonra saldırıya karşılık verdi.

    Çelebi ve adamı F.Ü.’yü ayaklarından vurdu. Ardından F.E. tutuklandı. Şişli İlçe Emniyeti de Çelebi’nin bir kardeşini ve iki adamını gözaltına aldı.

    Ancak 3 kişi serbest kaldı. Bu olayların ardından ise Ortaköy’de bulunan Çelebi’nin gece kulübü silahlı saldırıya uğradı. Polis, tüm bu saldırıların birbiri ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

    Palalı Sabri ayağından vuruldu'Palalı' Sabri ayağından vuruldu

    Palalının yeraltı hesaplaşması çıktı
    Sabri Çelebi, Gezi Parkı eylemcilerine palayla saldırırken görüntülenmişti. 

    Etiketler: Palalı , sabri , çelebi , son dakika
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