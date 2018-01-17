3-7 yaş arası çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyen, aynı zamanda aileleriyle kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlayan bilim kutuları geliştiren Pakolino'ya 425 bin dolar yatırım yapıldı. Yatırımın 220 bin dolarını Keiretsu Forum Türkiye'nin üstlendi.

Pınar Ramsay’ın kurucusu olduğu girişim, her ay farklı bir temada, uzman psikolog onaylı aktiviteler için gerekli tüm malzemeleri ve yönergeleri, Türkiye'nin 81 ilindeki üyelerine ulaştırıyor. Kutu üyeliğine eklenebilen kütüphane üyeliğiyle her ayın temasına özel seçilmiş bir hikaye kitabı da kutulara eklenirken; çocuklara eğlenceli bir şekilde okuma alışkanlığı kazandırılıyor.

25 BİN EVE GİRDİ

Bugüne kadar 25 binden fazla eve, 120 binden fazla kutu gönderdiklerini belirten Ramsay, "Amacımız teknoloji bağımlılığının, dikkat eksikliğinin ciddi bir problem haline geldiği günümüzde, anne babalara pratik, ekonomik ve eğlenceli bir çözüm sunmak” dedi.

“Türkiye'de daha fazla aileye ulaşabilmek için değişik pazarlama kanalları kullanarak ve alternatif ödeme sistemleri geliştirerek Türkiye operasyonumuzu büyütmek ve aynı zamanda yurtdışına açılmak istiyoruz” diyen Ramsay, Facebook tarafından kendi işlerini kuran ve yeni iş fikirlerini hayata geçirmek üzere harekete geçen girişimci kadınları desteklemek için geliştirilen “She Means Business” projesi kapsamında Türkiye’den ilham veren 6 kadın girişimci arasında yer almıştı.