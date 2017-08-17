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    Pakistanlılara hakaret eden İngiliz milletvekili istifa etti

    AA
    17 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:56

    İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin kadın milletvekili Sarah Champion, ülkedeki Pakistanlıları, çocuklara cinsel istismarla suçladığı köşe yazısına gelen tepkilerin ardından gölge kabinedeki görevinden istifa etti.

    SARAH Champion, geçen cuma günü The Sun gazetesinde yayımladığı köşe yazısında kullandığı, “İngiltere’nin beyaz kızlara tecavüz eden ve onları istismar eden Pakistanlı erkeklerle sorunu var” ifadesine gelen tepkiler üzerine gölge kabinedeki “Kadın ve Eşitlikten Sorumlu Bakan” görevini bıraktı.

    Champion, yazısında, “Bu insanlar cinsel saldırgan ve ortak özellikleri de etnik mirasları” iddiasında bulunmuştu. Champion, tepki çeken ifadelerin gazete tarafından eklendiğini ileri sürmüştü.
    İstifa mektubunda ‘son derece kötü kelime seçiminden’ dolayı özür dileyen Sarah Champion’ın görevini bırakmasının İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn tarafından kabul edildiği bildirildi.
    Gölge kabine, İngiliz siyasetinde ana muhalefet partisinin potansiyel bakanlar kurulu anlamına geliyor.

    THE SUN’IN YAZARI ÖVMÜŞTÜ

    Champion’ın köşe yazısında Pakistanlılara yönelik kullandığı ifade, The Sun gazetesinde önceki gün yayımlanan yazısında ‘Müslüman sorunu’ ibaresini kullanan Trevor Kavanagh tarafından da övülmüştü.
    İngiltere’deki Yahudi ve Müslüman sivil toplum örgütleri, ülkede ‘Müslüman sorunu’ bulunduğu değerlendirmesinde bulunan köşe yazarı Kavanagh’ı, Bağımsız Basın Standartları Örgütüne (IPSO) şikayet ederken, İşçi Partisi’nin Müslüman kadın milletvekili Naz Shah öncülüğünde 107 milletvekili de yayımladıkları açık mektupla The Sun’ı eleştirmiş ve özür dilemeye çağırmıştı.
    Trevor Kavanagh, makalesinde, İslam’ı, Avrupa’yı ve İngiltere’yi birbirine bağlayan ancak ‘dile getirilmeyen korku’ olarak nitelendirmişti.
    Gölge kabineden istifa eden milletvekilinin yazısına da atıf yapan Kavanagh, “Champion gibi İşçi Partili milletvekilleri sayesinde Müslümanların spesifik bir sorun olduğunu söylemek kabul edilebilir oluyor” değerlendirmesinde bulunmuştu. Kavanagh yazısını, “Yakında, göçün kontrolünü yeniden ele alacağız. O vakit Müslüman sorunu hakkında ne yapacağız?” ifadeleriyle bitirmişti.

    Etiketler: Sarah Champion , pakistanlı , ingiltere
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