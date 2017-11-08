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    Pakistanlı Muhammed, kafasını 180 derece döndürebiliyor!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 16:44 | Son Güncelleme:

    İnanılmaz ama gerçek! ‘İnsan baykuş’ olarak nitelendirilen 14 yaşındaki Pakistanlı Muhammed Sameer, kafasını 180 derece çevirip arkasını görebiliyor.

    Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Sameer, ellerinin yardımıyla kafasını omuzlarının da ilerisine kadar, yaklaşık 180 derece döndürebiliyor. Muhammed, bu şekilde arkasını da tıpkı önden gördüğü gibi görebiliyor.

    Pakistanlı Muhammed, kafasını 180 derece döndürebiliyor

    Muhammed, sıradışı yeteneğiyle ilgili keşfini ise şöyle anlatıyor: “6 ya da 7 yaşındaydım, Hollywood yapımı bir korku filminde kafasını sırtına kadar çevirebilen bir adam gördüm. Bu beni çok etkiledi. Bunun üzerine birkaç ay çalışmaya başladım ve en sonunda bunu başardım.”

    Genç yetenek, annesinin bu duruma başlarda tepki verdiğini belirterek şöyle konuştu: “Annem boynumu çevirebildiğimi ilk gördüğünde bana bir tokat attı ve bir daha bunu asla yapmamam gerektiğini, boynumu incitebileceğimi söyledi. Ancak zamanla o da anladı ki, ben Tanrı vergisi bir yeteneğe sahibim.”

    Pakistanlı Muhammed, kafasını 180 derece döndürebiliyor

    180 derecelik bir ‘bakış açısına’ sahip olan Muhammed’in en büyük hayali ise bu yeteneğini bir Hollywood filminde sergilemek...

    Muhammed’in yetenekleri bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda dansa büyük bir merakı olan Pakistanlı genç, okulu bırakıp dans performansları sergilemeye başlamış.

    Pakistanlı Muhammed, kafasını 180 derece döndürebiliyor

    Babası iki kez kalp krizi geçirip çalışamayacak duruma gelince, ailesine maddi destek olmak için okulunu bırakmak zorunda kalan Muhammed, “Dangerous Boys” (Tehlikeli Çocuklar) adlı dans grubunda performans sergiliyor. Anne Rukhsana Khan da tüm ailenin yükünün Muhammed’in omuzlarında olduğunu doğruluyor.

    Pakistanlı Muhammed, kafasını 180 derece döndürebiliyor

    8 kişilik dans grubuyla sokaklarda performans sergileyen Muhammed’in, şimdiden birçok fanı var. Grubun baş dansçısı Asher Khan, “Yeteneğini ilk gördüğümde şoke oldum. Muhammed inanılmaz derecede esnek ve eğer doğru şekilde eğitilirse daha da ilerleyebilir” diyerek arkadaşını övdü.

    Pakistanlı Muhammed, kafasını 180 derece döndürebiliyor

    Muhammed, “Dans, jimnastik ve oyunculuk becerilerim üzerinde çalışıyorum. Bu sayede daha iyi işler yapabilir, aileme destek olabilirim. Umarım, bir gün yeteneğimi dev ekranlarda sergileyebilirim” şeklinde konuştu.

    Etiketler: baykuş
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