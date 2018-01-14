Pakistan’dan ABD’ye: İhanet hissi uyandırdı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bajva ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’ı hedef alan açıklamasının ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas olan görüşmede Bajva, Pakistan’ın terörle mücadelede kararlı olduğu mesajını verdi. Görüşmede Bajva, ABD’nin, geçen hafta Pakistan’a yapacağı 900 milyon dolarlık (3.3 milyar TL) askeri yardımları askıya alma kararına değinerek, “Biz bu yardımların yeniden gözden geçirilmesini istemiyoruz, sadece teröre karşı mücadelede verdiğimiz katkıların onurlu bir şekilde kabul görmesini istiyoruz” dedi.