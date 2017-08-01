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    Pakistan'da yeni başbakan seçildi

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 15:17Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 15:21

    AFP, Pakistan meclisinin yaptığı oylamada Nevaz Şarif'in görevden alınmasının ardından Şahid Hakan Abbasi'nin yeni başbakan olarak seçildiğini duyurdu.

    Abbasi'nin 342 üyeli mecliste, 221 milletvekilinin oyunu alarak göreve geldiği açıklandı. Meclis Sözcüsü Serdar Ayaz Sadık, Abbasi'nin bugün geç saatlerde görev geç saatlerde yemin ederek göreve başlayacağını söyledi. 

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: Pakistan , başbakan , son dakika
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