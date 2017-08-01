Pakistan'da yeni başbakan seçildi

Abbasi'nin 342 üyeli mecliste, 221 milletvekilinin oyunu alarak göreve geldiği açıklandı. Meclis Sözcüsü Serdar Ayaz Sadık, Abbasi'nin bugün geç saatlerde görev geç saatlerde yemin ederek göreve başlayacağını söyledi.
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