Pakistan'da dağlık bölgede İHA saldırısı: 31 ölü

Bu saldırılardan birkaç gün önce Taliban örgütü kuzeybatı Pakistan'da rehin tuttuğu biri Kanadalı biri ABD'li olan bir çifti serbest bırakmıştı.

Afganistan'da 2012 yılında trekking yaparken kaçırılan Kanadalı Caitlin Coleman ve Kanadalı eşi Joshua Boyle rehin tutuldukları yıllarda üç çocuk sahibi oldular.

İsyancı örgütlerden Hakkani grubunun Cuma günü aileyi serbest bıraktığı bölgede Amerikam İHA'larının uçtuğu gözlemlenmişti.

Pakistan'ın Aşiret Bölgeleri olarak bilinen ve çatışmada hedef olan bölgenin en üst düzey idari yetkilisi Basir Han Wazir, "Pazartesi günü dört İHA altı füze fırlattı; Salı günü de iki İHA dört füze attı" dedi.

Reuters'e bilgi veren Wazir, "Dün çoğu Afgan Taliban örgütünden 20 kişi, bugün 11 kişi daha öldürüldü" dedi. Wazir, İHA'ların Taliban militanlarının barındığı dağlık bölgeleri hedef aldığını söyledi.



