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    Pakistan'da bombalı saldırı! 3 asker öldü

    AA
    24.12.2017 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde bomba imha ekibini hedef alan bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

    Hükümet yetkilisi Kamran Afridi, yaptığı açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Gulam Han bölgesinde bomba imha ekibinin çalışması sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.  Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde 5 Aralık'ta yol kenarına park edilen motosikletteki bomba, askeri aracın geçişi sırasında patlatılmış, saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

    Geçmişte Pakistan Talibanı'nın etkili olduğu Kuzey Veziristan, 2014 yılında Pakistan ordusu tarafından başlatılan ve yaklaşık 2 yıl süren Zarb-e Azp operasyonları ile örgütten büyük ölçüde arındırılmıştı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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