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    Pakistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı

    AA
    12 Ağustos 2017 - 22:16Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 22:16

    Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

    Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletin başkenti Ketta'daki bir caddede askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 8'i asker 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Açıklamada, saldırı sonucu 10'u asker 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

    Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yerel basına yaptığı açıklamada, Ketta'daki tüm hastanelere acil durum bildirisi yapıldığını ve takviye sağlık personeli çağrıldığını söyledi.

    ÜSTLENEN OLMADI

    Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamer Cavid Becva ise saldırının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamalarını hedef aldığını söyleyerek "Pakistan ordusu hiçbir zorluğa yenilmez." dedi.

    Saldırıyı üstlenen olmadı.

    Belucistan'da, mayıs ayında Senato Başkan Yardımcısı Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği terör saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: pakistan , bombalı saldırı , Belucistan
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