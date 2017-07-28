Pakistan'da Anayasa Mahkemesi'nde flaş karar

Mahkeme, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.



Anayasa Mahkemesi Hakimi Ejaz Afzal Han, düzenlediği basın toplantısında, 5 kişilik hakim heyetinin oy birliğiyle Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdiğini duyurdu. Han, Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Han, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirdi. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten men edildi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT) tarafından toplanan tüm materyallerin, 6 hafta içerisinde "yolsuzluk mahkemesine" gönderilmesine karar verdi.

Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif, Şerif'in çocukları Meryem, Hasan, Hüseyin Şerif ve milletvekili Muhammed Safdar aleyhinde söz konusu mahkemede yolsuzluk davası açılacağını bildirdi.

Yüksek Mahkeme, yolsuzluk mahkemesinin kararının 30 gün içinde açıklanması gerektiğini kaydetti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Panama belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere 6 kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.

Ülkenin 2 istihbarat kuruluşunun temsilcilerinin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif'in iki oğlu, kardeşi ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı. JIT, raporunda, "Davalıların deklare ettiği mal varlığı ile bilinen gelir kaynaklarından elde edilen arasında kayda değer fark bulunmaktadır." ifadesine yer verilmişti.

Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.







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