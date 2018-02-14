Pakistan’a 600 milyon TL yatırım yapacak

Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Ortadoğu ve Afrika’daki güçlü deneyimimizle, Güney Asya’nın yükselen yıldızı Pakistan’da da lider olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Dünyanın beşinci büyük markalı bebek bezi üreticisi ve Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi Hayat Kimya, 100’den fazla ülkeye ihraç ettiği güçlü Türk markaları Molfix, Papia ve Familia’yı Pakistanlı tüketicilerle buluşturdu.

Türkiye’nin ardından Cezayir, İran, Mısır, Rusya ve Nijerya’da bebek bezi, deterjan, temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımları bulunan Hayat Kimya, Türkiye’de üretilen ürünlerini taşıdığı Pakistan pazarına 600 milyon TL yatırım yapacak.

Dünyanın 6. büyük nüfusu ve gelişen pazar statüsüyle Güney Asya’nın yükselen değeri haline gelen Pakistan’daki lansmanda konuşan Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Dünyada herkesin yüksek kaliteye erişim hakkı olduğuna inanarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda, en yenilikçi ürünlerimizi, gittiğimiz coğrafyalara taşıyoruz. İran’da, Cezayir’de, Nijerya’da bizi lider yapan deneyimimizle girdiğimiz Pakistan’da Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtlarımızı Pakistan’da 30 milyon eve taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Tarih boyunca iyi ilişkilere dayanan Pakistan Türkiye dostluğunun, istikrarlı büyüme ve yatırım fırsatları sunduğunu belirten Kiğılı, sözlerini şöyle sürdürdü:''Güney Asya’nın yıldız ekonomisi Pakistan’a, Hayat kalitesi ve deneyimini taşıyarak bebeklerin ve ailelerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında, Türkiye’nin yaklaşık 2.5 katı büyüklükte bir nüfusa ve gelişen bir ekonomiye sahip Pakistan’ın, Hayat’a yepyeni bir deneyim kazandıracağından eminiz. Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkiyi pekiştirecek 600 milyon TL’lik yatırımlarımızın ilk nüvelerini bu lansmanla attık.”

Hayat Kimya, Güney Asya’da güçlenme stratejisini Pakistan’la başlattı.

Afrika yatırımlarına 2015’te Nijerya ile devam eden Hayat Kimya, 2017’de de bu ülkeye toplam 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi ve kağıt fabrikası kurmuştu. Molfix, geçtiğimiz yılı yüzde 51 pazar payı ile Nijerya’da pazar lideri olarak kapadı. Hayat Kimya 2018’e Güney Asya’da Pakistan yatırımıyla hızlı başladı. Hayat Kimya, ülkeye üretim yatırımı planlarına devam ederek, yapacağı toplam 600 milyon TL’lik yatırımla bölgesel güç olmayı hedefliyor.