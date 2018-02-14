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Pakistan’a 600 milyon TL yatırım

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

HAYAT Kimya, Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtları ile Pakistan pazarına girdi.

Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, “Ortadoğu ve Afrika’daki güçlü deneyimimizle, Güney Asya’nın yükselen yıldızı Pakistan’da da lider olacağımıza inanıyoruz” dedi. Hayat Kimya’nın Pakistan pazarına 600 milyon TL yatırım yapacağını anlatan Avni Kiğılı, “Dünyada herkesin yüksek kaliteye erişim hakkı olduğuna inanarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda, en yenilikçi ürünlerimizi, gittiğimiz coğrafyalara taşıyoruz. İran’da, Cezayir’de, Nijerya’da bizi lider yapan deneyimimizle girdiğimiz Pakistan’da Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtlarımızı Pakistan’da 30 milyon eve taşımayı hedefliyoruz” dedi. Avni Kiğılı, “Güney Asya’nın yıldız ekonomisi Pakistan’a, Hayat kalitesi ve deneyimini taşıyarak bebeklerin ve ailelerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Etiketler: Familia , Fabia , gazetehaberleri
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