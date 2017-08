Pakistan ve Hindistan'dan akın akın Türkiye'nin o bölgesine geliyorlar!

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya'daki turist potansiyelini değerlendirdi. Sıkıntılı geçen 2016 sezonundan sonra 2017 yılında turist sayısında artış olduğunu belirten Başkan Yakup Dinler, daha önceki yıllarda gelen Avrupalı ve Güney Amerikalı turistlerin sayısında azalma olurken, Hİnsidtan ve Pakistan'dan gelen turist sayısında artış olduğunu belirtti. Başkan Yakup Dinler, "Bildiğiniz üzere 2016 yılı turizm açısından çok sağlıklı iyi bir yıl değildi. 2017 yılında ise 2016 yılının yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladık. An itibarıyla 2016 yılının üzerindeyiz. Çok ciddi bir artış yok ama artış git gide hızlanmakta. İnşallah 2018 yılında 2015 yılında ki iyi performansımızı yakalamayı düşünüyoruz. Fakat kıyaslama yaptığımızda 2017 yılında bir toparlama söz konusu ama genel misafirlerin milliyetinde çok ciddi değişiklik var. 2015 yılında bölgenin lokomotifi olan Avrupalı, Güney Amerikalı, Kuzey Amerikalı turistler maalesef şuan bölgemize henüz gelmediler. İleriye dönük rezervasyonlar var fakat yeni dönemde yani 2017 yılında çok ciddi bir şekilde Türk misafirlerimizde bir atış var. Körfez ülkelerinden bir artış var. Güney Afrika’dan, Hindistan ve Pakistan’dan çok ciddi bir artış var. Aynı zamanda Çin, Tayvan ve Endonezya gibi ülkelerinden gelen turistler bölgemizi tercih ediyor. Fakat bölgemizin lokomotifi olan Avrupalılar ve Kuzey Amerikalılar henüz yok. İnşallah 2018 yılında bu pazarların da gelmesiyle beraber tekrara bölgemiz eski güzel günlere geri dönecektir diye ümit ediyorum” dedi.



“JAPON-KAPADOKYA ÖZDEYİŞİ 2019'DA CANLANACAK"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Kapadokya bölgesinin daha önce lokomotifi olan Japon turistlerin Suriye savaşı ile birlikte bölgeyi terk ettiğini ancak 2019 yılı itibarıyla eskiden olduğu gibi Japon-Kapadokya özdeyişinin yeniden canlanacağı konusunda ümitli olduklarını kaydetti. Dinler, “Tabi Avrupalılar ve Amerikalılar bölgenin lokomotifi dedim ama ben 2014 ve 2015 yıllarını kastettim. Biraz daha eskiye gittiğimizde bölgemizin lokomotifi tabi ki Japon dostlarımızdı. Fakat Suriye’de ki savaşın başlamasıyla beraber bizi ilk terk edenler maalesef onlar oldu. Çünkü çok hassas bir yapıya sahipler. Japonlar maalesef beş altı yıldır bölgemizde yoklar. Bununla ilgili her türlü çalışma yapıldı fakat Japonya medyasında yayınlanan Sivas’ın doğusu güvenli değildir algısını yıkmak tabi ki çok kolay olmadı. Kapadokya her zaman güvenli bölgedir. Hiçbir zaman güvenlik problemi olmadı. Fakat işte Sivas’ın doğusu kavramı bize her zaman bir sıkıntı yarattı. Şuan itibarıyla Japonlardan bir hareketlenme bekliyoruz. Japon temsilciler geliyor, konsolos geldi, Japon televizyonlar geldi. Bununla beraber Japonların bölgemize otel yatırımları da var. Bunlar tabi ki güzel şeyler. Japonların bölgemize inandığını düşündürüyor. Ben 2019 yılı itibarıyla eskiden Japon dendiği zaman Japon Kapadokya özdeyişinin tekrar canlanacağını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.