Pakistan tarihinin en tartışmalı davasında karar çıktı

Mahkeme, yargılanan eski Devlet Başkan Pervez Müşerref’i duruşmalara katılmadığı için kaçak ilan ederek, tüm mallarına el koyulmasına hükmetti. Taliban mensubu olduğu öne sürülen 5 kişiyi beraat ettiren mahkeme, 2 polis memurunu ise ihmalden 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayette parmağı olduğunu reddeden Müşerref, geçen yıldan bu yana İngiltere’nin başkenti Londra’da sürgünde yaşıyor. Pakistan siyasetinin en etkili figürlerinden biri olan Benazir Butto, 1988-1990 ve 1993-1996 arasında başbakanlık görevinde bulunmuştu.