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    Pakistan ABD'ye rest çekti! 'İhanete uğramış hissediyoruz'

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Kamar Cavid Bajva, 'ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı.' dedi.

    Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bajva ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamasının ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas olan görüşmede Bajva, Pakistan'ın terörle mücadelede kararlı olduğu mesajını verdi.

    Görüşmede Bajva, ABD'nin, geçen hafta Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolarlık askeri yardımları askıya alma kararına değinerek, "Biz bu yardımların yeniden gözden geçirilmesini istemiyoruz, sadece teröre karşı mücadelede verdiğimiz katkıların onurlu bir şekilde kabul görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    "PAKİSTAN HALKINDA İHANETE UĞRANMIŞ HİSSİ UYANDIRDI"

    İki ülke arasındaki uzun yıllardır devam eden iş birliğine vurgu yapan Bajva, "ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı." şeklinde konuştu.

    Bajva, Pakistan'ın teröre karşı mücadelesine devam edeceğinin altını çizerek, "Pakistan terörle mücadelesine, ABD yardımı olmadan da devam edecek." dedi.

    ABD TARAFI: PAKİSTAN'LA ARAMIZDAKİ GERGİNLİK GEÇİCİ

    Görüşmede, Votel'in, ABD'nin Pakistan'a yapacağı ancak askıya aldığı askeri yardımlara ilişkin Bajva'ya bilgi verdiği bildirildi.

    Açıklamada, ABD'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine verdiği öneme dikkati çeken Votel'in görüşmede ayrıca ABD ile Pakistan arasındaki gerginliğin geçici olacağını ümit ettiğine ilişkin sözlerine yer verildi.

    Pakistan ABDye rest çekti İhanete uğramış hissediyoruz

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    Etiketler: Para yardımı
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