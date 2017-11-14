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    Pahalı çantalarından klozet yaptı!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Daha önce ABD Başkanı Trump'la ilgili yapmış olduğu çalışmalarla da gündeme gelmiş olan ABD'li sanatçı Illma Gore, dünyaca ünlü Louis Vuitton çantalarından klozet tasarladı.

    Avusralya kökenli ABD'li sanatçı Illma Gore, 2016 yılında Forbes tarafından dünyanın en lüks markası olduğu tescillenen Louis Vuitton çantalarından klozet yaptı.

    'CANIM SIKILDI, OTURUP ÇANTALARI KESİP BİÇMEYE BAŞLADIM'

    Klozetin yapımında toplam 15.000 dolar değerinde 24 adet Louis Vuitton çanta kullanan Gore, çalışmasıyla ilgili olarak Instagram hesabından şöyle yazdı: "Toplam 15.000 dolar eden orijinal Louis Vuitton çantalarının gerçek bir klozet üzerinde nasıl duracağını merak ettiğim için bunu yaptım."

    Pahalı çantalarından klozet yaptı

    Gore Daze'e verdiği röportajda ise her biri yaklaşık 500 dolar değerinde olan çantaları kesip biçme fikrinden hoşlandığını söyledi: "Yıkım dürtüsü de yaratıcı dürtü de bir." Sanatçı Good Morning America'ya ise 'can sıkıntısından oturup Louis Viutton çantalarını kesip biçtiğini' söyledi.

    Gore daha önceki çalışmalarından birinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın kadın genital organı görünümünde bir boksör tarafından nakavt edildiğini gösteren bir resim yapmıştı.

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