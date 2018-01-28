Paha biçilemiyor... Suya konulunca ortaya çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi, İncirlik Park alanına gelen otomobilden şüphelendi. İki Suriyelinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 117 santimetre uzunluğunda 87 santimetre genişliğinde bir mozaik eser ele geçirildi.

Polis şahısları gözaltına alırken, eserin gerçek mi sahte mi olduğunu belirlemek için müze müdürlüğüne gönderdi. Arkeologlar bulunduğu yerden sökülerek bez üzerine aktarılmış olduğu anlaşılan eseri incelediğinde tahribat olduğunu belirledi. Ancak eser konservasyona alınıp suya koyulduğunda sürpriz bir görüntü ortaya çıktı. Hazırlanan raporda eserle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Eserde renkli cam tesseralar (küçük mozaik taş) kullanılmış. Eserin arka yüzünde kenarları bordürle çerçevelenmiş. Bordürlü çerçevenin ortasında bir geyik figürü ve geyik figürü önünde sağ tarafına hafif yaslanır biçimde duran, sağ ayağı, sol ayağın üzerine kıvrılmış, sol elinde bir ok tutan kadın figürü olan mozaik eserdir."

Bu nedenle eserin 2 bin 863 sayılı "korunması gereken taşınmaz kültür varlığı" niteliği taşıdığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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