Pabuç pahallı

Gökmen Avcı yazıyor

Bir yıl boyunca yaptıkları ve yapmadıkları ile, derenin bu tarafında bulunanların üzerinde çoğu zaman stres yarattı. Sonuna kadar da yaratmaya da devam edecek. Derenin diğer tarafında ise kendisi huzur içinde tatiline devam ediyor.

Adnan Sezgin’in söylediklerine bakılırsa, köprüler artık yıkılmış. Bu yakaya geçmenin tek yolu, derede yüzmek.

Tabi ki bundan dolayı ıslanacaksın ve biraz da yorulacaksın.

Buraya ulaşmak için başka çaren yok. Ya da orada kalacaksın.

***

Lincoln büyük bir heyecan yaratarak takıma katılmıştı bir zamanlar. Beklentiler üst düzeyde idi. Seyirciyi tribünlere çekecek, oynadığı oyunla taraftarı coşturacak, takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olacaktı.

Uyum dönemi, küçük sakatlıklar derken, kendisinden ancak ilk yarının sonlarına doğru verim almaya başlamıştı.

Tamam “az kaldı”, “şimdi oldu”, "bundan sonra O'nu görün" derken devre arası geldi.

Ve her şey birden değişti.

“Lincoln tatilde” hikayesi başlamıştı. Tatil yapmasını gayet iyi biliyordu kendisi. Tamamen yatacaksın, çalışmayacaksın, paran varsa tatili uzatacaksın. Bunların hepsini harfiyen yerine getirdi.

Sonra geçte olsa takıma katıldı. Malum mevsim kış… Havalar soğuktu. Başlangıç maçları da oldukça soğuk şehirlerde idi… Şanssızlık işte.

Tatilini kızgın kumlarda, serin sularda geçirince, bünye bir anda bu duruma alışamadı. Sakatlanıverdi kendisi.

Bu dönemde Galatasaray ligdeki ve kupadaki önemli Sivasspor maçları kaybetti.

Sonra bir iyi, bir kötü… Derken Skibbe iyi yollar ayrılınca kendini takımın en üstünde görmeye başladı. Teknik patron Bülent Korkmaz ile polemik yaşamaya başladı. Birçoğumuz Lincoln tarafında saf tuttuk. Kaliteli bir oyuncu olduğunu ve kazanılması gerektiğini söyledik.

Zamanla hedefler teker teker ortadan kalkınca, sorunlarda unutulmaya, önemsenmemeye başlandı.

Lig bitti yeni dönem için herkes köşesine çekildi. Bu ara taraflar için ilaç gibi gelmişti. Ama maalesef;

Günler çabuk geçiyor. Sivasspor maçı sanki dün gibi. Futbolcular tatili kısa tuttu. Bundan şikayetçi olduklarını sanmıyorum. Hepsi büyük bir heyecan yaşıyor. Başlarında Rijkaard var. Kendilerini göstermek bu sefer çok daha önemli… Uzun bir süre takımın başında olacağını biliyorlar. Daha dikkatli olacaklar.

Takımın generalleri askerleri, gençleri tecrübelileri, eskileri yenileri, hepsi sezonu açtı, kampa katıldı ve çalışmaya başladı.

Tabii ki Lincoln hariç…

***

"Lincoln tatilde"

O çok yorulmuş. Tatiline devam ediyor.

O tecrübeli. Arayı çabuk kapatırım diye düşünüyor ve tatile devam diyor.

O zengin. Tatilini uzatıyor. Cezayı öder, keyfime bakarım diyor.

Evet, Lincoln;

Bu sefer durum biraz farklı… Takımın başında ne acemi Skibbe var, ne de polemikle halt edebileceği Bülent Korkmaz.

Bu saatten sonra, bu tarafa geçmek için ortada köprü yok. Dereyi geçmen için ıslanman lazım.

Senin anlayacağın Lincoln, bu sefer “pabuç pahallı…”

Geri geleceksen bunu bil, öyle gel.