Özyurtlar İnşaat günde 63 liraya ev sahibi yapıyor

İnşaat sektöründe güvenin adresi Özyurtlar İnşaat, düzenlediği yeni kampanyayla ev almayı kolaylaştırıyor. Özyurtlar İnşaat hayalindeki eve küçük birikimlerle sahip olmak isteyenler için Büyükçekmece Gürpınar’da hayata geçirdiği 1Coastal City projesinde çok avantajlı ödeme planları içeren bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında 1Coastal City’den günde 63, ayda 1.890 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün.



Üç blokta 208 daireden oluşan 1Coastal City’de, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Penthouse daireler bulunuyor. Özel teraslı daireleri ile deniz ve gökyüzünün maviliklerini evin içerisine kadar taşıyan 1Coastal City, İstanbul’da zevkin, mavinin ve yaşamın yeni adresi olmayı hedefliyor. Evlerin ankastre beyaz eşyalı ve klimalı olarak teslim edileceği projede her daireye 10 metrekarelik bir de depo verilecek. Sosyal donatılarıyla fark yaratan 1Coastal City’de sauna, açık/kapalı yüzme havuzu, fitness center, sinema odası, çocuk oyun odaları, cafe-bar, tuz odası ve Türk hamamı yer alıyor.



Havalimanı’na 15 dakika uzaklıkta

1Coastal City, sahile 2 dakika, alışveriş merkezine 3 dakika, hastaneye ve metrobüse 5 dakika uzaklıkta bulunuyor. Proje, Atatürk Havalimanı’na ise 15 dakika mesafede yer alıyor.



Küçük birikimlerini akıllı bir yatırıma dönüştürmek isteyenler ayrıntılı bilgi için 0850 460 27 27 nolu telefonu arayabilir.



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