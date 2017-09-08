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    Özür de dilemedi Alman da diyemedi

    BERLİN
    08.09.2017 - 11:17 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:17

    İslam ve mülteci karşıtı popülist sağ AfD’nin genel seçimlerde birinci sıra adayı Alexander Gauland, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz için “Alman” diyemedi.

    ALMANYA’da bir seçim mitingi konuşmasında Uyum Bakanı Aydan Özoğuz için “Kendisini Anadolu’da imha edeceğiz” sözleriyle yoğun tepki çeken AfD baş adayı Alexander Gauland, bu sözlerinden geri adım atmadı. Alman televizyon kanalları ARD ve ZDF’nin sabah haber programı Moma’ya konuşan Gauland, “Bu sözlerinizden dolayı özür dilemeyi düşünmüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
    “Hayır, sanmıyorum. Google’e baktığınızda orada benden başka ne kadar çok sayıda siyasetçinin başka kişilere karşı imha sözcüğünü kullandığını göreceksiniz. Ben kullanınca mı sorun oluyor?”

    Özür de dilemedi Alman da diyemedi

    ‘AMA NİÇİN ANADOLU’
    “Ama niçin Anadolu! Aydan Özoğuz bir Alman vatandaşı” sorusu üzerine Gauland, gülümseyerek, “Biliyorum, Özoğuz’un bir Alman pasaportu var. Ama ben kendisine sadece Alman kültüründen çok daha iyi anladığı bir kültürdeki ülkeye gitmesini tavsiye ettim” dedi.

    Özür de dilemedi Alman da diyemedi‘KIZIM SOL GÖRÜŞLÜ PROTESTAN PAPAZI’
    Aydan Özoğuz, bir Alman gazetesine yazdığı makalede, dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürünün tanımlanamayacağını yazmış, ancak Gauland’ın sözlü saldırısı üzerine bunu ‘öncü kültür’ tezine karşı söylediğini savunmuştu.
    Daha önce Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi olan Gauland, evine Eritreli bir mülteci alan kızıyla ilgili de ilginç sözler söyledi:
    “Kızımla bu konuda çok farklı görüşlerdeyiz. Ama birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Kızım sol görüşlü bir Protestan papazı.”

    KENDİSİ DE 250 MÜLTECİ GETİRMİŞTİ
    Kendisi de CDU üyesi olduğu dönemde 250 Vietnamlı mülteciyi Almanya’ya getiren Gauland, bugün niçin bu kadar değiştiği sorusuna, “O zamanki durum farklıydı. Ben Hong Kong’a giderek, mülteci kampındaki durumu gördüm. Orada tek tek Almanya’ya yarayacak mültecileri seçtim” diye konuştu.

    Etiketler: ALMANYA , Aydan Özoğuz , Alexander Gauland , AfD
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