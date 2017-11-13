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    Özoğuz yeniden aday olmuyor

    Ali VARLI / BERLİN
    13.11.2017 - 12:55 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Göç ve Uyum’dan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, aralık ayında yapılacak genel kurulda, SPD Genel Başkan Yardımcılığı için aday olmayacağını açıkladı.

    AYDAN Özoğuz, “Parti genel başkan yardımcılığı için aday olmamaya karar verdim. Genel Başkan yardımcılığı için aday olan Natascha Kohnen’i destekleyeceğim. Böylece güneydeki teşkilatların parti içinde daha fazla güçlenmesinin yolu açılacak” dedi.
    Özoğuz’un oturduğu koltuğa SPD Bavyera Teşkilat Başkanı Kohnen’in dışında partinin gençlik kolları başkanı Johanna Ueckermann da aday olacağını açıklamıştı. Özoğuz’un çekilmesiyle yarış şimdi iki aday arasında sürecek.
    Özoğuz’un çekilmesi Ueckermann’ın seçilmesinin engelleme girişimi olarak yorumlanıyor. Kohnen gelecek yıl Bavyera eyalet seçimlerinde partisinin başbakan adayı olarak girecek. SPD genel merkezi, Kohnen’in genel başkan yardımcısı olması durumunda Bavyera seçimlerinde elinin güçleneceğini düşünüyor. Özoğuz, dört yıldır devlet bakanlığı, altı yıldır da SPD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

    Etiketler: ALMANYA , Berlin
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