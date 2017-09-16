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    Özoğuz, Eichsfeld’i neden iptal etti?

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    16.09.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:30

    Almanya’da Uyum Bakanı Aydan Özoğuz, aşırı sağın güçlü olduğu doğu eyaletlerine gidemiyor mu? Aydan Özoğuz’un Doğu’da Eichsfeld kentinde randevusunu iptal ettiği haberleri kamuoyunda tam bir şaşkınlık yarattı.

    ALMANYA’da yabancı İslam karşıtı parti AfD’nin genel seçimlerdeki başbakan adayı Alexander Gauland, Doğu’da Thüringen Eyaleti’ne bağlı Eichsfeld kentinde bir seçim konuşmasında Aydan Özoğuz için “Onu Anadolu’da imha edeceğiz” dedi. Ancak Gauland, genellikle çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca ‘entsorgen’ sözcüğünü kullandı. Bu yüzden yoğun tepkiler aldı. Gauland tepkilere ve hakkında halkı kışkırtmaktan soruşturma açılmasına rağmen, sözünü geri almadı ve Aydan Özoğuz’dan da özür dilemedi.

    SÜRPRİZ İPTAL
    Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eichsfeld teşkilatı ise Aydan Özoğuz’u kente davet etti. Özoğuz da daveti kabul etti. Ancak Spiegel Online’ın haberine göre Özoğuz, güvenlik nedeniyle bu ziyareti iptal etti.
    Thüringer Zeitung Gazetesi, Özoğuz’u davet eden SPD’li milletvekili Steffen Claudio Lemme’ye dayanarak, Uyum Bakanı’nın gelmesi durumunda güvenliğinden endişe duyduklarını belirtti.

    Özoğuz, Eichsfeld’i neden iptal etti

    SEÇİMLERDEN SONRA
    Bakan Aydan Özoğuz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ziyaretin seçimlerden önce değil, sonra olduğunu savundu. Özoğuz’un açıklamasında şöyle dedi:
    “Gauland’ın sözlerinden sonra Ağustos aayı sonunda, bizim grubumuzdan Steffen Claudio Lemme, bazı siyasi temsilcilerle beni Eichsfeld’e davet etti. Ben daveti hemen kabul ettim, bölgeyi ziyaret etmek için. Ama maalesef kısa vadeli olduğu için seçimlerden önce uygun bir tarih bulamadık. Benim güvenlik birimlerimizin her zaman böyle bir ziyarette güvenliği sağlayacağına inancım tam. Sözümde duracağım ve seçimlerden hemen sonra Eichsfeld’e gideceğim. Çünkü demokrasi düşmanlarına taviz veremeyiz.”

    Etiketler: Aydan Özoğuz , Eichsfeld , ALMANYA
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