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    Öznur Çalık: AK Parti'de 22 il başkanı değişti

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 12:27 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti'de yenilenme süreci kapsamında 22 il başkanının değiştiğini açıkladı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, canlı yayında AK Parti'de değişim ve istifalarla ilgili önemli açıkmalarda bulundu. Çalık, 'İstifalar bir son değildir, yeni bir başlangıç olabilir. istifa eden belediye başkanlarımız, partimizde alınan kararları yerine getirmişlerdir. Bunların siyasi, hukuk, sosyal olarak sorunları varsa gereği yerine getirilecektir. Bizim aldığımız kararlar neticesindeki istifaların kabulü bizim için yeniden bir yenilenme hareketidir. Biz hep bir değişimin adresi olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olmasıyla birlikte partideki yenileşme hareketimize hız verdik. Partinin yönetim kademesinde MKYK başta olmak üzere, teşkilatlarımızda bugün 22 il başkanımızın değişimi söz konusu. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız; her konuda yenilenme. Bunlara sadece yenilenme hareketi olarak bakmak lazım. AK Parti bir veda partisi değil, vefa partisidir. Yani istifa bir son değil, bir başlangıç olacaktır. Arkadaşlarımız da partimizden değil, belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir' dedi.

     

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    Etiketler: il başkanı , son dakika
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