Özlenen yazlık hayatı Nef ile Bodrum’da…

Sadece son 3 yılda 7 bini geçen satış rakamıyla gayrimenkul sektöründeki lider konumunu pekiştiren Nef, dünyada ses getirecek inovatif ve öncü yatırımlarına da devam ediyor. Bugüne kadar şehir merkezinde konut ve ofis yaşamına yepyeni tasarımlar kazandıran şirket, şimdi de ilk yazlık projesi için Bodrum Yalıkavak’ı tercih etti.







2000 M2 KUMSAL ALAN VE PROJEYE ÖZEL DALGAKIRAN

Üç tarafı denizlerle çevrili 116 dönüm büyüklüğündeki proje, 460 metre uzunluğundaki sahiliyle, 2 bin metrekare kumsalıyla denize sıfır bir yaşam düşleyenlerin yeni tercihi olacak. Projeye özel tasarlanan dalgakıranı ile sakinlerine eşsiz bir yazlık ve deniz deneyimi sunacak. Doğa ve çevreye uyumlu tasarlanan proje, yeşil teras ve çatıları, her villaya özel iç bahçe ve yeşil alanı, enerji tasarrufu sağlayan son teknolojisiyle de benzerlerinden ayrışıyor.



Projenin mimari uluslararası bir yarışma sonucu belirlendi. Kemer Country'nin de mimari olan Torti Gallas’ın tasarladığı proje, Ege Denizi’nin büyüleyici güzelliği ile lüks ve konforu bir araya getirirken, Ege ruhuna uygun renkler ve doğal dokuların eşlik ettiği bir tasarım ile inşa ediliyor.







NEF, LUXURY LIVING İLE BODRUM’DA LÜKS SEGMENTTE EZBER BOZUYOR

Nef Yalıkavak ile Luxury Living konseptinde bir ilke imza atan Nef, Bodrum’daki lüks konut segmentine ilişkin ezberleri bozuyor. Proje değeri 300 milyon Euro’yu bulan Nef Yalıkavak projesinde, bir Nef inovasyonu olan ‘Foldhome’lar da Luxury Living’e uygun konseptte yer alıyor. Bir sahil kasabası hayatı vaat eden Nef Yalıkavak’ta, her detay titizlikle planlanarak tasarlanıyor. Villa ve rezidansların yer alacağı projede, lüks ve konfor Ege’nin doğallığıyla birleşiyor. Burada yaşamayı tercih edenler, geçmişteki yazlık yaşamını en yüksek standartlarda bulabilecek. Sabah erken saatte iskeleye yanaşan balıkçılardan, en taze sebze ve meyvenin satılacağı manava kadar geçmişe dair özlenen tüm tatlar, Nef Yalıkavak’ta yer alıyor. Site içinden çıkmadan, tam donanımlı bir yaşam sunan Nef Yalıkavak, konfor alanlarıyla hayatı kolaylaştıran özellikler taşıyor. Kasaba Meydanı’ndaki organik manav, İtalyan şarküteri ve ünlü bir deniz mahsülleri restoranının yanı sıra Bodrum bahçelerinden limon, mandalina ve zeytinler, Bodrum’un köylerinden temin edilen süt ürünleri ve sebzeler, Nef Yalıkavak’a özel paketlemesiyle evinize kadar geliyor.





ÇOCUKLAR İÇİN TASARLANMIŞ BİR YAZLIK

Bu özel projede çocuklar da unutulmadı. Türkiye’nin en başarılı kreşleri tarafından hazırlanan programlar eşliğinde, çocukları harika bir yaz tatili bekliyor. Happy Nest atölyelerinin düzenlediği eğlenceli aktivitelerle çocuklar daha çok okuma, hayal kurma ve eğlenirken öğrenme şansı elde edecek. Projede ayrıca, Makers Lab bilim merkezi ve Güler Legacy basketbol okulu da yer alacak.



Bir Nef keşfi olan “Foldhome” ve “Foldservice”konseptlerinde, kullan-öde sistemi sayesinde aidatların da bir yük olmaktan çıkacağı projenin sakinleri, kış aylarına özel bahçe bakımı, kiralama hizmeti, havalimanına VIP ulaşım hizmeti, sürat teknesi, deniz uçağı, helikopter, yelken kulübü ve su sporu gibi farklı avantaj ve hizmetlerden faydalanabilecek. Ayrıca tüm Nef projelerinde olduğu gibi, Nef Yalıkavak'ta, lounge alanı, misafir odası, PlayStation odası, müzik stüdyosu, bilim atölyesi, çocuk yetenek atölyesi, sergi ve konser alanları da Foldhome konsepti ile kullanıcıların hizmetinde olacak.







BANYAN TREE İLK KEZ AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE

Nef Yalıkavak, Singapurlu lüks otel ve spa zinciri Banyan Tree’nin de Avrupa ve Türkiye’ye giriş destinasyonu oldu. Dünyanın önde gelen ultra lüks otel zinciri Banyan Tree, Avrupa’daki ilk otelini, Nef Yalıkavak projesinin içerisinde açacak. 35 Milyon Euro yatırımla Bodrum’da hayata geçecek Banyan Tree, dünyanın en iyi lüks resort otelleri sıralamasında liste başında yer alıyor. Banyan Tree ile anlaşma sürecinden bahseden Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Görüşmelere 15 Temmuz’dan önce başlamıştık ve Banyan Tree’nin Türkiye’ye olan güveni ve uzun vadeli planları sebebiyle 15 Temmuz anlaşma sürecimize etki etmedi. 2016 yılının Ekim ayında ise imzaları attık” diye vurguluyor. Banyan Tree ile Nef’in sözleşmesi, 20 yıllık bir süreci kapsıyor.



EN YÜKSEK FİYATLI RESORT OTELLERİNDEN

Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da 28 farklı ülkede, 40’ı aşkın otel ve tatil köyü ile hizmet veren Banyan Tree, dünyada lüks ve konforlu konaklamanın ilk adresi olarak gösteriliyor ve dünyanın en yüksek oda fiyatlı ilk 5 resort otel zinciri arasında yer alıyor. Banyan Tree; Phuket, Maldivler, Seyşeller, Bali gibi önemli destinasyonlardaki otel ve tatil köylerinin yanı sıra; 66 spa merkezi, 80 mağaza ve 3 golf sahasıyla ile dünyanın önde gelen premium resort, hotel, konut ve spa işleticisi ve geliştiricisi konumunda yer alıyor. Banyan Tree ayrıca “En İyi Resort Otel”, “En İyi Spa İşletmecisi”, “En İyi Restoran” gibi 1.600’ün üzerinde uluslararası ödülün de sahibi.



LANSMAN YAPMADAN PROJENİN YÜZDE 60’INI SATTIK

Nef Yalıkavak projesinde 389 adet villa ve rezidans bulunuyor. Ayrıca projede konumlanacak 30 adet özel rezidansın işletmesinin Banyan Tree’ye ait olacağının bilgisini veren Erden Timur, “Banyan Tree 2019 yazında açılacak. Geriye kalan ve 2018 yazında teslimini planladığımız 359 bağımsız birimin 120 adetinin satışını ise şimdiden kendi müşterilerimize gerçekleştirdik. Henüz lansman yapmadan ve satışa çıkmadan elde edilen böyle bir satış oranı, Bodrum’da hayata geçen projeler arasında bir rekor niteliğinde” diye ekliyor.







REZİDANSI BODRUM’DAN AL, TATİLİ MALDİVLER’DE YAP!

Banyan Tree müşterilerine sunulan özel avantajlardan da bahseden Timur, “Banyan Tree’den rezidans alan bir yatırımcı, her yıl belirli bir süre Bodrum’da kalıp, diğer zamanlarda konutunu Banyan Tree’nin işletmesine verebiliyor ve gelir elde edebiliyor. Ayrıca dilerse Bodrum’da kalmak yerine, bu hakkını Banyan Tree’nin bulunduğu Tayland, Vietnam, Meksika, Maldivler gibi 40’ı aşkın noktada kalarak da değerlendirebiliyor” dedi.



