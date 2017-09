Haftalardır seyrettiğim maçlardan sonra kafamı bir türlü toparlayıp yazı yazamıyordum. Şenol Güneş ile bir şeyler değişecek, yeni ve diri Trabzonspor gelecek diye beklerkenkaybedilen puanlar tabiî ki morallerimizi çok bozdu.



Neyse ki Galatasaray karşısında oynanan futbol ve bir golle gelen galibiyet bizleri bu hafta mutlu etti. İnşallah bu çıkış ve iyi futbol devam eder. Fakat yinede Trabzonspor’u taşıyacak birkaç iyi ve yıldız futbolcuya ihtiyaç var. Galatasaraylı futbolcuları da verdikleri mücadele için kutluyorum. Arda’nın yokluğu ve Baros’un daha hazır olmaması Galatasaray için şansızlık oldu. Bu futbolcuların varlığı tabii ki sonucu etkileyebilirdi.



Her şeye rağmen çok güzel bir futbol seyrettik. Seyirci harikaydı, 90 dakika hiç susmayan taraftarlar her iki takımı da ateşliyordu. Ve Bursa spor yavaş yavaş liderlikteki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Şampiyonluğa yakın ilk beş takımarasındaen iyi fikstüre sahip olan Bursa spor 31. Haftada Galatasaray ile oynayacağı maç beklide ligin düğümünü çözecek ve şampiyonu tayin edecektir. Bu maç çok önemli. Önümüzdeki hafta Galatasaray, Fenerbahçe önünde mutlak galibiyet arayacak, Trabzonspor yenilgisinin izlerini silmeye çalışacak ve taraftarına kendini affettirmek için saldırdıkça saldıracak. Eğer Fenerbahçe yenilir ve Beşiktaş karşısında bir galibiyet alırsa Bursa sporun önünde hiçbir engel kalmayacak.Bursa sporun şampiyon olmasını çok istiyorum,artık şampiyonluk birkaç takım tekelinden çıkmalı ve her takımın bu gururu tatmasını istiyorum.



Trabzonsporlu taraftarlar bu düşünceme çok kızacak ama olmayacak duaya amin denilmez. İnşallah seneye diyorum. Çünkü fikstüre baktığımız zaman en zor maçlar Trabzonspor’un maçları. Kasımpaşa, Kayseri, Antalya, Beşiktaş, Fenerbahçe çok zor olacak. Eğer geçen yıl gibi olur da Beşiktaş’a gülen şans Trabzonspor’a gülerse sürpriz olur.



Tekrar her iki takımı ve seyirciyi kutluyorum.