HaftalardÄ±r seyrettiÄŸim maÃ§lardan sonra kafamÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ toparlayÄ±p yazÄ± yazamÄ±yordum. Åženol GÃ¼neÅŸ ile bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸecek, yeni ve diri Trabzonspor gelecek Â diye beklerkenÂkaybedilen puanlar tabiÃ® ki morallerimizi Ã§ok bozdu.



Neyse ki Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda oynanan futbol ve bir golle gelen galibiyet bizleri bu hafta mutlu etti. Ä°nÅŸallah bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve iyi futbol devam eder. Fakat yinede Trabzonsporâ€™u taÅŸÄ±yacak birkaÃ§ iyi ve yÄ±ldÄ±z futbolcuya ihtiyaÃ§ var. GalatasaraylÄ± futbolcularÄ± da Â verdikleri mÃ¼cadele iÃ§in kutluyorum. Ardaâ€™nÄ±n yokluÄŸu ve Barosâ€™un daha hazÄ±r olmamasÄ± Galatasaray iÃ§in ÅŸansÄ±zlÄ±k oldu. Bu futbolcularÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± tabii ki sonucu etkileyebilirdi.



Her ÅŸeye raÄŸmen Ã§ok gÃ¼zel bir futbol seyrettik. Seyirci harikaydÄ±, 90 dakika hiÃ§ susmayan taraftarlar her iki takÄ±mÄ± da ateÅŸliyordu. Ve Bursa spor yavaÅŸ yavaÅŸ liderlikteki yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸacak. ÅžampiyonluÄŸa yakÄ±n ilk beÅŸ takÄ±mÂarasÄ±ndaÂen iyi fikstÃ¼re sahip olan Bursa spor 31. Haftada Galatasaray ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ beklide ligin dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶zecek ve ÅŸampiyonu tayin edecektir. Bu maÃ§ Ã§ok Ã¶nemli. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Galatasaray, Â FenerbahÃ§e Ã¶nÃ¼nde mutlak galibiyet arayacak, Trabzonspor yenilgisinin Â izlerini silmeye Ã§alÄ±ÅŸacak ve taraftarÄ±na kendini affettirmek iÃ§in saldÄ±rdÄ±kÃ§a saldÄ±racak. EÄŸer FenerbahÃ§e yenilir ve BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda bir galibiyet alÄ±rsa Bursa sporun Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmayacak.ÂBursa sporun ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ± Ã§ok istiyorum,ÂartÄ±k ÅŸampiyonluk birkaÃ§ takÄ±m tekelinden Ã§Ä±kmalÄ± ve her takÄ±mÄ±n bu gururu tatmasÄ±nÄ± istiyorum.



Trabzonsporlu taraftarlar bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceme Ã§ok kÄ±zacak ama olmayacak duaya amin denilmez. Ä°nÅŸallah seneye diyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fikstÃ¼re baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman en zor maÃ§lar Trabzonsporâ€™un maÃ§larÄ±. KasÄ±mpaÅŸa, Kayseri, Antalya, BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e Â Ã§ok zor olacak. EÄŸer geÃ§en yÄ±l gibi olur da BeÅŸiktaÅŸâ€™a gÃ¼len ÅŸans Trabzonsporâ€™a gÃ¼lerse sÃ¼rpriz olur.



Tekrar her iki takÄ±mÄ± ve seyirciyi kutluyorum.