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    BATMAYAN GÜNEŞ

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 02:04 | Son Güncelleme:

    Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79’uncu yıldönümü. O’nun çağdaş, demokratik Türkiye vizyonunun değeri her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

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    • Genelkurmay arşivinden çıktı İşte Atatürkün az bilinen fotoğrafları
    • Genelkurmay arşivinden çıktı İşte Atatürkün az bilinen fotoğrafları
    • Genelkurmay arşivinden çıktı İşte Atatürkün az bilinen fotoğrafları
    • Genelkurmay arşivinden çıktı İşte Atatürkün az bilinen fotoğrafları

    MİLYONLAR ANIYOR

    Türk halkı, modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve büyük özlemle anıyor. Her 10 Kasım’da olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanından; inançları, görüşleri farklı 7’den 70’e yüz binlerce yurttaş, Ata’yı anmak için bugün Anıtkabir’e akacak.

    BATMAYAN GÜNEŞ

    SAYGIN BİR LİDER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım için mesaj yayınladı: “Gazi Mustafa Kemal, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir.”

    BATMAYAN GÜNEŞ

    Atatürk’ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin az bilinen fotoğrafları ile bazı belgeler gün yüzüne çıktı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen 25 fotoğraf ve bazı belgeler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Anadolu Ajansı ile paylaşıldı. Fotoğraf Ege Vapuru, 27 Kasım 1930...

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    BATMAYAN GÜNEŞ

    ÖZLEMLE ANIYORUZ... DAİMİ YOL GÖSTERİCİ

    Hürriyet'in okurları için hazırladığı “Ne dedi?” kitabında Ulu Önder’in bir asır öncesinden yolumuzu aydınlatan sözleri ve eşsiz fotoğrafları bulunuyor.

    Hürriyet gazetesi okurları için özel olarak hazırlanan “Ne dedi?” kitabında Atatürk’ün benzersiz sözleri, seçilmiş fotoğraflarla sunuluyor. Doğan Hızlan’ın önsözü ve Prof. Dr. Macit Gökberk’in olağanüstü makalesiyle zenginleşen 240 sayfalık bu eşsiz albüm Hürriyet’in okurlarına armağanı.

    Kitapta Büyük Önder Atatürk’ün demokrasi ve özgürlüğün kutsallığından çocuklara, bir toplumun kurtuluşundan eğitime, aile hayatından insan ilişkilerine kadar her konuda yol gösteren sözleri yer alıyor. Doğan Hızlan, önsözünde kitabı şöyle anlatıyor:

    “Atatürk’ü her zaman yeniden tanımak, onun düşüncelerinin hâlâ yaşadığını ve yaşayacağının bilincine varmaktır. Her zaman bilerek sevmeye inanırım, bu yazılar size Atatürk’ü daha çok sevdirecek, sadece duygusal bir sevgi olmayacak, bu sevgi aklın eşliğinde büyüyecek. Böylece duygusal akıl bu yazılardan çıkacak.”

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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