Özhaseki: İstanbul’u bu hale CHP getirdi

Özhaseki, imar yönetmeliğinin yenilendiğini anımsatarak, istismarların önüne geçecek şekilde bir düzenleme yapıldığını vurguladı. Özhaseki, yönetmelikle imarın değişmez kurallarını belirlediklerini ifade etti. Zeytinburnu ile Üsküdar Belediye meclislerinde açık havuz, 1+1 daireyi yasaklama, mescit zorunluluğu getirme uygulamalarının İmar Yönetmeliğine aykırı olup olmadığı sorusuna Özhaseki, yönetmeliğe aykırı durumlar varsa bir dilekçeyle yargıya götürülebileceğini söyledi.

Özhaseki gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını ise şöyle yanıtladı: “Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da yatay mimariye gidilmesi yönünde talimatları oldu. Bir yerin planları seneler sürüyor. Ama 1980’li yıllarda yapılmış planlar var. Müktesep hak haline gelmiş. Siz hiçbirini iptal edemiyorsunuz. Benim istediğim bir mimari değil, yükselti değil, arzu ettiğim imar planlaması değil ama vatandaş eskiden kazandığı hakkı devam ettiriyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Vatandaş müktesep hak, kazanılmış hak, yan parsel böyle, deyip mahkemeye gidiyor. Onları şimdi birden bire çekemiyorsunuz. Bir zamanlar tarihi eser önünde bir yapı vardı. ‘Kaldıralım’ dedik. Mahkemeye gittiler ve kazandılar. Ama bundan sonra planlar yapılırken çok daha yatay ve doğaya dönük bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Mahalle dokusuna dönüşme dönemi başlıyor. Elbette biraz zaman alacak.

PAZARLIK BİTECEK

Yapı denetim sisteminde bazı sıkıntılar var. Onu bitirmek için bu yıl yasayı değiştireceğiz.

Özel yetki verdiğimiz yapı denetim firmaları, inşaatları sırayla kontrol edecekler. Böylece müteahhit yapı denetim pazarlığı bitecek.”