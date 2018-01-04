Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Özhaseki: İstanbul’u bu hale CHP getirdi

Özhaseki: İstanbul’u bu hale CHP getirdi

Aysel ALP/ANKARA
04.01.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul başta olmak üzere şehirlerde yatay mimariye geçilmesi talimatlarını yerine getirmeye çalıştıklarını ancak bunun biraz zaman alacağını söyledi. Vatandaşın müktesep hak, diyerek yargıya gittiğini anlatan Özhaseki, yapı denetiminde yeni bir sisteme geçmek için yasa değiştireceklerini açıkladı. İstanbul’da kaçak yapı artışını tarihsel haritalarla gazetecilere gösteren Özhaseki, “1990 yılında İstanbul’daki kaçak yapılaşmayı görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği İstanbul’a ihanet konusu. 90’lı yıllarda İstanbul’u bu hale getirenler kimler, niye üstlerine suçu almıyorlar? İstanbul’u bu hale getirenler 4 dönem CHP belediyesi. 1994’e kadar CHP var. İstanbul’a ihanet ederken kendilerini hiç suçlu hissetmiyorlar mı?” dedi.

Özhaseki, imar yönetmeliğinin yenilendiğini anımsatarak, istismarların önüne geçecek şekilde bir düzenleme yapıldığını vurguladı. Özhaseki, yönetmelikle imarın değişmez kurallarını belirlediklerini ifade etti. Zeytinburnu ile Üsküdar Belediye meclislerinde açık havuz, 1+1 daireyi yasaklama, mescit zorunluluğu getirme uygulamalarının İmar Yönetmeliğine aykırı olup olmadığı sorusuna Özhaseki, yönetmeliğe aykırı durumlar varsa bir dilekçeyle yargıya götürülebileceğini söyledi.

Özhaseki gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını ise şöyle yanıtladı: “Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da yatay mimariye gidilmesi yönünde talimatları oldu. Bir yerin planları seneler sürüyor. Ama 1980’li yıllarda yapılmış planlar var. Müktesep hak haline gelmiş. Siz hiçbirini iptal edemiyorsunuz. Benim istediğim bir mimari değil, yükselti değil, arzu ettiğim imar planlaması değil ama vatandaş eskiden kazandığı hakkı devam ettiriyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Vatandaş müktesep hak, kazanılmış hak, yan parsel böyle, deyip mahkemeye gidiyor. Onları şimdi birden bire çekemiyorsunuz. Bir zamanlar tarihi eser önünde bir yapı vardı. ‘Kaldıralım’ dedik. Mahkemeye gittiler ve kazandılar. Ama bundan sonra planlar yapılırken çok daha yatay ve doğaya dönük bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Mahalle dokusuna dönüşme dönemi başlıyor. Elbette biraz zaman alacak.

PAZARLIK BİTECEK

Yapı denetim sisteminde bazı sıkıntılar var. Onu bitirmek için bu yıl yasayı değiştireceğiz.

Özel yetki verdiğimiz yapı denetim firmaları, inşaatları sırayla kontrol edecekler. Böylece müteahhit yapı denetim pazarlığı bitecek.”

Etiketler: Mehmet Özhasaki , gazetehaberleri , CHP
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri