“Hak hukuk adalet için tüm masumlar için siz de oy verin” denilerek Change.org üzerinden de imza toplanan kampanyanın çağrı metni şöyle: “CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 9 aydır gerekçesiz ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulmaktadır. Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu’nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır.

Hakkında hiçbir delil olmadan mahkûm edilen, mahkûmiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, yargılandığı 15 ayda 15 ayrı hâkim karşısına çıkarılan Berberoğlu nezdinde Türk yargısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı da zedelenmektedir.

Yüzbinlerce kişinin oyunu alarak parlamenter seçilen Berberoğlu’nun, milletvekili sıfatıyla asli görev yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne kavuşması en büyük arzumuzdur. Berberoğlu’na özgürlük. Hemen, şimdi.”



