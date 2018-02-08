Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>‘Özgürlük hemen şimdi’

    ‘Özgürlük hemen şimdi’

    ANKARA
    08.02.2018 - 20:55 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda başlattığı özgürlük kampanyasına tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ndeki arkadaşları da katıldı.

    “Hak hukuk adalet için tüm masumlar için siz de oy verin” denilerek Change.org üzerinden de imza toplanan kampanyanın çağrı metni şöyle: “CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 9 aydır gerekçesiz ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulmaktadır. Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu’nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır.
    Hakkında hiçbir delil olmadan mahkûm edilen, mahkûmiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, yargılandığı 15 ayda 15 ayrı hâkim karşısına çıkarılan Berberoğlu nezdinde Türk yargısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı da zedelenmektedir.
    Yüzbinlerce kişinin oyunu alarak parlamenter seçilen Berberoğlu’nun, milletvekili sıfatıyla asli görev yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne kavuşması en büyük arzumuzdur. Berberoğlu’na özgürlük. Hemen, şimdi.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Enis Berberoğlu , Berberoğlu , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri