Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Özgürlüğünün üçüncü gününde Adalet Nöbeti'nde

    Özgürlüğünün üçüncü gününde Adalet Nöbeti'nde

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    28.09.2017 - 23:07 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET gazetesi davasında tutuklu olan üç avukat için İstanbul Barosu avukatlarının her perşembe günü Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda tuttuğu Adalet Nöbeti’nin 26. haftasına, pazartesi günü tahliye olan gazeteci Kadri Gürsel ve avukatlar Bülent Utku, Kemal Güngör ve çizer Musa Kart ile gazeteci Orhan Erinç katıldı.

    Kadri Gürsel, “Bundan sonra yargılayan ile yargılananın yer değiştirdiği görülecektir. Benim buradan Cumhuriyetçileri içeri tıkan iradeye mesajım şudur: Vakit varken geride bıraktığım 4 arkadaşımızı da lütfen serbest bırakın. Vicdan, akıl icabıdır aynı zamanda ama ben menfaatinize seslenmek istiyorum” dedi.

    CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da eyleme destek verirken İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile Çağdaş Hukukçular
    Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da hazır bulundu.

    Etiketler: Kadri Gürsel , adalet nöbeti , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri