Özgürlüğünün üçüncü gününde Adalet Nöbeti'nde

Kadri Gürsel, “Bundan sonra yargılayan ile yargılananın yer değiştirdiği görülecektir. Benim buradan Cumhuriyetçileri içeri tıkan iradeye mesajım şudur: Vakit varken geride bıraktığım 4 arkadaşımızı da lütfen serbest bırakın. Vicdan, akıl icabıdır aynı zamanda ama ben menfaatinize seslenmek istiyorum” dedi.



CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da eyleme destek verirken İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile Çağdaş Hukukçular

Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da hazır bulundu.