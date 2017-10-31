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    Özgür Gündem davasında 2 tahliye

    DHA
    31.10.2017 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin aralarında yazar Aslı Erdoğan'ın da yer aldığı yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Kemal Sancılı ile İnan Kızılkaya cezaevinden getirilerek hazır edildi. Tutuksuz sanıklar Necmiye Alpay ile Eren Keskin de duruşmaya katıldı. Söz alan Kızılkaya ile Sancılı'nın avukatları müvekillerinin bir yılı aşkındır tutuklu bulunduklarını hatırlatarak tahliye talebinde bulundu.

    Daha sonra söz alan İnan Kızılkaya da, polisin baskın yaparak gazeteyi dağıttıktan sonra kendilerini gözaltına aldığını anlatarak, "Halbuki bizim tek silahımız kalemimiz. Benim çalıştığım gazete muhalif bir yayın politikasına sahip. Yaptığımız şey, Ortadoğu'da yaşanan ve yüz yılı aşkın süredir devam eden bir sorunu haberleştirmektir. Biz sadece gazetecilik yaptık. Gazetecilik suç değildir. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

    Kemal Sancılı da, gazetenin imtiyaz sahibi olduğunu ve mali işler dışında gazetenin yayın politikasına karışmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

    TAHLİYE KARARI VERİLDİ

    Duruşma savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kapatılan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanıklar hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti. Verilen tahliye kararıyla birlikte tutuklu sanık kalmadı. Duruşma Mart ayına ertelendi.

    İDDİANAMEDEN...

    KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarı ve danışma kurulunda yer alan Aslı Erdoğan, dil bilimci Necmiye Alpay, genel yayın yönetmeni Zana Bilir Kaya ile yazarları Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu, diğer yayın danışma kurulu üyesi Bilge Akut ile imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Etiketler: özgür gündem davası
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