Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde Nihat Doğan'a şok

Nihat Doğan,11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabına “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın.” yazmıştı. Doğan, çok tepki çeken bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki magazin müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat dava açmıştı. Gerekçesi de şuydu: "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım.

İki gazeteciyi avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar'ın temsil ettiği dava üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.