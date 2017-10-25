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    Özgecan Aslan’ın adı Sancaktepe’de yaşayacak

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 18:23 | Son Güncelleme:

    Sancaktepe Belediyesi tarafından Hilal Mahallesi’nde yaptırılan Özgecan Aslan Aile Sağlığı Merkezi geçekleşen törenle hizmete girdi.

    Sağlık hizmetlerinde ilk koruma kademesi olan Aile Sağlığı Merkezleri’ne büyük önem verdiklerini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Aile Sağlığı Merkezleri’nin açılması kadar verimli işletilmesi, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verilmesi de çok önemlidir. Burada teknolojik donanım yeterliliği kadar, sağlık personelinin niteliği de büyük önem taşıyor.Bunun dışında kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembol ismi haline gelen ve yaşanmasını bir daha istemediğimiz üzücü bir olay sonucu hayatının baharında aramızdan ayrılan Özgecan Aslan kardeşimizin ismini hizmete açılan Aile Sağlığı Merkezimiz sayesinde ilçemizde yaşatmış olacağız” şeklinde konuştu.

    Etiketler: Sancaktepe Belediyesi , Aile Sağlığı Merkezi
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