Özge Uzun'dan müthiş sürpriz!

Helen Doron Anaokulu ve Öğrenim Merkezi velilerinden haber spikeri Özge Uzun’a çocuğunun geleceği için Helen Doron’u seçmesinin nedenlerini sorduk, anneler ve anne adayları için düşüncelerini bizimle paylaştı.

Helen Doron'da ilginizi en çok çeken nedir?

En ilgimi çeken nokta 0-6 yaş arasi bebeklerin, çocukların beyninin 4 dili birden kayıt edebiliyor olmasını öğrenmiş olmam... Yani siz doğru eğitim metoduyla çocuğunuza en azından Türkçe ile birlikte İngilizceyi de ana dil olarak öğretebiliyorsunuz.

Aynı anda hem Türkçe hem İngilizce konuşmaya başlıyorlar.

Beynin her iki yarısının da uyarılmasını ve bilgilerin uzun dönemli hafızada kalmasını sağlıyor. Mesela biz Siva ile şimdilik şarkı söyleyerek köpek, kurbağa ve kanguruyu öğreniyoruz. Duyu bütünleme sistemiyle çeşitli materyaller kullanarak bebeklere özel bir masaj tekniği var.

Ayakları, dizleri, omuzları, parmakları hissederek öğreniyor. Hem vücudunu tanıyor, hem de İngilizce sözcükleri kayıt ediyor...

3 aylıktan itibaren başlıyor deniliyor. Nedir bu yaklaşım? Çok erken değil mi?

Hiç erken değil. Bunun acısını çok çekmiş bir anne olarak, ister farklı gelişim gösteren, ister normal gelişim gösteren bir bebek olsun, Ne kadar erken uyarı, o kadar hızlı gelişim! En son yapılan nörolojik çalışmalar ve bilimsel araştırmaların sonucu erken yaşlarda dil eğitimi beyin gelişimini destekleyen en doğru uyarıcı.

Peki, Siva ile nasıl katılıyorsunuz bu eğitime?

Biz 4. ayda başladık ama 3 aylıktan itibaren bebeğinizle birlikte haftada iki gün birer saatlik programla başlayabiliyorsunuz.

Helen Doron’un “Baby’s Best Start” programına bebeğinizle beraber katılıyorsunuz... Hem aranızdaki bağ daha da güçleniyor, duygusal gelişim güçleniyor... Hem de uygulanan duyu bütünleme çalışmalarıyla fiziksel ve zihinsel duyarlılığı gelişiyor...

Benim de aldığım bu güvenle kızımın eğitimi ve gelişimi için Helen Doron'u seçme nedenim işte bu yüzden…

Bütün çocuklar ve aileler bu eğitimi deneyimlemelidir. Bu yüzden Helen Doron şubelerinin tüm çocuklara ücretsiz demo ders ve küçük bir hediyesi var. Bu eğitimi sizde

görmek ve hediyenizi almak için geç kalmayın.

http://www.helendoronanaokulu.com.tr

www.helendoron.com.tr

https://www.facebook.com/Helen.Doron.Turkiye

Size en yakın Helen Doron Şubesi için 0 212 279 90 74 | İstanbul - Ataşehir, Acarlar, Bağlarbaşı, Etiler, Çekmeköy, Florya, Halkalı, Koşuyolu, Maltepe, Tarabya.

Ankara - Çayyolu. İzmir - Alsancak Balçova, Bornova, Bostanlı, Çeşme, Mavişehir. Adana, Çanakkale, Fethiye, İskenderun, Kayseri, Salihli, Çorlu, Eskişehir, Afyon

