Özge Ulusoy ve Ahu Yağtu köşe kapmaca oynadı

Özge Ulusoy 6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı’dan Mayıs’ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşı Ahu Yağtu geçen Temmuz’da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti.

ÖZGE ULUSOY ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ

Çok üzülen Özge Ulusoy, “Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram’dan bile sildim” açıklamasını yapmıştı. Ahu Yağtu ise bir hafta önce sessizliğini bozup “Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok” diye konuşmuştu.



KÖŞE KAPMACA OYNADILAR



Özge Ulusoy ile Ahu Yağtu, Başak Dizer’in ortağı olduğu mekanın önceki akşam yapılan sezon açılışına katıldı. Haliyle buz gibi bir hava esti. Eski dostlar bırakın selamlaşmayı, karşılaşıp göz göze gelmemek için akla karayı seçti. Davet boyunca köşe kapmaca oynadılar. Özge Ulusoy’un ağzını bıçak açmadı. Ahu Yağtu ise sorulara, “O konu çoktan bitti, kapandı gitti” yanıtını verdi.(Posta)