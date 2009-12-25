Futbol alemimizde, devre arası gibi medyanın boş kaldığı vakitlerde gündeme hep aynı konu gelir.

O konu, Alex mi Hagi mi’dir.

Bu karşılaştırma, bamya mı daha lezzetli, whopper menü mü daha lezzetlidir diye sormak gibi birşeydir. Bamyacılar, whopper’in ateşte pişmesini ve ekstra acısını bahane ederler, bamya daha faydalıdır, kabızlığı giderir gibi şeyler eklerler. O sırada sen mayonezi ağzına sıkıyorsundur.

Şimdi gündemde Özer mi Alex mi sorusu vardır.



Ne yazık ki, “Alex gidince, onun yerine geçmek ister misin” sorusuna kibarca “Neden olmasın” diyen Özer, sabah “Alex’in aklını alırım, Alex kim ulan” gibi manşetler görmüştür.

Emrah Öner yazıyor

Öncelikle Özer genç değil, 23 yaşında eşşek kadar bir delikanlıdır.



Alaman altyapısı, mütevazi kişiliği, maç sonundaki sakin demeçleri, saçı, başı, her şeyi ile büyük bir takıma uyabileceğini göstermiştir.

Özer mi Alex mi sorusu sorulursa, cevabı çok nettir.



Şu an Semih’e “88 dakika hiç koşma, adam geçme, pres yapma, fakat son 2 dakika ne yaparsan yap” deseler Semih’in Alex gibi, 100 gol-100 asist ile oynamaması hiç de mucizevi değildir.



Kaldı ki, Alex 5 senede her “Türkiye’nin en iyi futbolcusu kim” sorusuna devamlı “Semih” yanıtını vermiştir.

İşte Özer’in kafasını kullanması gereken yer şu andır.



Çünkü Alex’in istemediği, parmakla göstermediği oyuncu Fenerbahçe’de barınamaz.



Son 5 senede, Tuncay, Anelka, Appiah, Luciano, Tümer, Ümit Özat, Kezman, Roberto Carlos, Nobre, Aurelio, van Hooijdonk, Zico, Aragones gibi isimler gelip geçmiş, sadece 2 isim hep kalmıştır.

O da Alex ve Semih’tir.

Özer, kendi kariyeri ve Türk futbolu için yakında bir karar verecektir.



Çünkü, Alex varken Özer oynayamaz.



Oynasa da oynatmaz.



Alex ile Özer oynatılır, ortaya “Sergen-Şifo Mehmet yan yana oynamaz” gerizekalıları çıkar.

Özer, top oynar, “İşte yeni Alex” derler.

E ulan eski Alex’den memnun değilim ki, niye yenisini isteyeyim?