Özenli yönetim sözü

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki basın toplantısında CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, İBB başkan adaylarının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu duyurdu.



Canpolat, “İstanbul’da özellikle ‘hayır’ cephesinde buluşanlar birlik olmalıdır. Adayımızın, MHP’nin tabanı, HDP, AK Parti’de adalet arayanların belediye başkanı olacağını belirtiyorum” dedi.



İmamoğlu ise şunları söyledi: “Önümüzdeki 18 ay için İstanbul’un yönetimine talip olan bir belediye başkanı olarak İstanbullulara büyük projeler, detaylı programlar sunacak değilim. Benim İstanbullulara çok basit bir vaadim var. Ben İstanbul’a ‘özenli bir yönetim’ vaat ediyorum. Büyük ya da küçük demeden, İstanbul için yapılacak her işi özenli yapmanın, atılacak her adımı özenle atmanın sözünü veriyorum.”



İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmişti.



