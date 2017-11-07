Özelleştirme yok istihdam artışı var

Hattat Holding ve Eren Holding arasında gerçekleştirilen “Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü” imza törenine katılan Albayrak, bu protokolle sağlanan iş birliğinin Türkiye’nin yerli kaynakları önceleme stratejisi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Türkiye’nin kömür üretiminin artış eğiliminde olduğunu belirterek, “Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye’de geçeceğiz. Hedef 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak” dedi.700 MİLYON DOLARLIK KATKI

Bazı kesimlerin ‘Türkiye, her şeyi kömürle mi yapacak?’ eleştirisinde bulunduklarını anımsatan Albayrak, Türkiye’nin bugünkü elektrik üretim portföyü içinde yüzde 30’lardaki ithal kömür payını azaltmak istedikleri için bu adımları attıklarının altını çizdi. Albayrak, şöyle konuştu: “Bugün yaklaşık 18 milyar ton Türkiye’nin kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediyorsa burada bir problem var. Türkiye’nin 2 bin 800 megavatlık en büyük ithal kömür santrali Eren Grubu’nun yılda 7 milyon tona yakın kömür ithal ederek yaklaşık 21 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreten bir santralin Hattat Grubu ile bir araya gelerek, yerli kömür konusundaki amaca hizmet edecek en önemli sacayaklarından birini ortaya koyması çok önemli. 7 milyon ton yerli üretim demek, 7 bin kişiye istihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa 700 milyon dolarlık katkı demek. Türkiye’nin yıllık 280-290 milyar kilovatsaat elektrik tükettiğini göz önünde bulundurursak, sadece bu santralin 21 milyar kilovatsaat üretiminin yüzde 7.5’lik üretime denk geldiğini ortaya koyarsak, ithalden yüzde 7.5, yerlide yüzde 7.5, totalde yüzde 15 net yerlilik katkısına da çok büyük hizmet etmiş olacak.”