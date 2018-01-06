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    Özel'i kaçıranlara ağırlaştırılmış müebbet

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    06.01.2018 - 00:42 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe teşebbüsünde Deniz Harp Okulu Komutanı olan emekli Tümamiral Mesut Özel’in rütbesini sökerek, kelepçe takıp ağzını bantladıktan sonra Maltepe Askeri Cezaevi’ne kapatılmasına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti tutuklu 5 eski askeri ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 6 tutuklu sanık katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Zafer Gümüş, Cüneyt Aydoğan, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek, Semih Barbaros Üstün’ü “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “Mesut Özel’i kaçırarak hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan ise 12’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

    TAKDİR İNDİRİMİ YAPILMADI
    Fiili davranış ve savunmaları ile pişmanlık gösterir herhangi bir beyanlarının bulunmayışı dikkate alınarak takdir indirimi yapmadı. Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı’nın beraatine karar veren mahkeme heyeti, Orhan Arı’yı tahliye etti. Mahkeme heyeti firari sanıklar Mustafa Köroğlu ve Uğur Yıldız’ın dosyasını ayırarak, yargılanmalarına ayrı bir dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi.

    Etiketler: FETÖ , 15 Temmuz , gazetehaberleri
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