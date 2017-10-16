Özel uçakla sınır dışı

PAKİSTAN medyasında Mesut Kaçmaz’ın ailesiyle birlikte 27 Eylül’de Lahor’da gözaltına alındığına dair haberler çıkmıştı. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, aralarında kadınların da bulunduğu sivil polisin düzenlediği baskında aile üyelerinin başlarına çuval geçirildiği, ellerinin kelepçelendiği ve bir araçla götürüldüğünü belirtmişti. Al Jazeera’da yer alan habere göre Kaçmaz ailesinin kızları İslamabad’a getirilmeden önce 17 gün boyunca bir odada tutulduklarını söyledi.

‘GÖZLERİ BAĞLIYDI’

Reuters ajansına konuşan PakTurk okullarının eski çalışanlarından biri, “Kızları bizi aradı, bugün sınırdışı edilmişler, anne ve babaları Ankara’da sorguya alınmış, sonra cezaevine yollanmaları bekleniyor” dedi. Reuters ajansına konuşan Pakistan hükümetinden bir yetkili de, “Türk aile bir grup güvenlik gücü tarafından gözaltına alındı. Cumartesi günü, Türk hükümetinin İslamabad’a yolladığı özel bir uçakla sınır dışı edildiler” dedi. Başka bir kaynak ise şüphelilerin gözleri bağlanarak uçağa bindirildiğini söyledi.

Al Jazeera’ya konuşan Mehmet Ali isimli bir PakTürk çalışanı, “İslamabad havalimanında Türk polisine teslim edilmişler. Üzeri işaretsiz, orta büyüklükte, lüks ve boş bir uçakla götürülmüşler” diye konuştu.

AFP Ajansı’na, Kaçmaz’ın 14 ve 10 yaşlarındaki kızlarıyla telefonda konuştuğunu belirten bir kaynak, ailenin İstanbul’a vardığını, kızların yakınlarına teslim edildiğini fakat Mesut Kaçmaz ile eşinin gözaltında olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN TALEBİ

Ailenin avukatı Usama Malik, Lahor Yüksek Mahkemesi’nin, henüz beklemede olan talep sonuçlanmadan herhangi bir eylemde bulunulmaması kararına rağmen Kaçmaz ailesinin sınır dışı edildiğini savundu. Kaçmaz ailesinin Kasım 2018’e kadar geçerli olmak üzere BM Yüksek Mülteciler Komiserliği’nden sığınma sertifikası olduğu da kaydedildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin baskıları üzerine Pakistan’da bulunan FETÖ bağlantılı çoğu öğretmen 400’den fazla kişiden ülkeyi terk etmeleri istenmişti. Yaklaşık 40 kişi kovuşturmaya uğrama endişesiyle ülkeyi terk ederken aralarında Kaçmaz ailesinin de bulunduğu diğerlerine BM Yüksek Mülteciler Komiserliği’nden 24 Kasım’a kadar sığınma sertifikası verilmişti. Bir yetkili, “13 Ekim’de BM tarafından sertifikaları bir yıl daha uzatıldı, ancak Mesut’un ailesi bir gün sonra sınır dışı edildi” dedi. FETÖ mensupları BM komiserliğinden aldıkları mülteci adayı sertifikasıyla bu ülkede yaşamlarını sürdürmeye devam ediyordu. Pakistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nin PakTürk çalışanlarının pasaportlarını yenilemediği, yeni doğan çocuklarına belge vermediği de iddia ediliyor.