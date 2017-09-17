Özel projelere danışmanlık yapacak

İNGİLTERE Londra’da Knight Frank ve ABD’de Douglas Elliman şirketleri ile işbirliğine giden Pamir&Soyuer, Türkiye’de geliştirilen projelerin yanı sıra yurtdışı piyasalarda da gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmetleri veriyor. Şirketin hem Türkiye’de hem de yurtdışında temsil ettiği projeler, dünyanın önde gelen mimarları tarafından tasarlanan ve mimari ile sanatı bütünleştiren özel konut projelerinden oluşuyor. Son 5 yıl içinde Türkiye’de yaklaşık 750 milyon dolar tutarında ticari gayrimenkul işlemlerine aracılık ettiklerini anlatan Pamir&Soyuer’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pamir, “Türk yatırımcıların İngiltere ve Amerika’da gayrimenkule ilgisi sürüyor. Bu ülkelerde vatandaşlık için değil tamamen yatırım amaçlı iş yapıyorlar. Bunların yanı sıra Avrupalı yabancıların da Türkiye’de ilgisi sürüyor. Biz de bu alanda çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

87 PARK MIAMI

Türklerin yurtdışına olan ilgisi hakkında da bilgi veren Ali Pamir, şöyle devam etti: “Türkler birçok ülkede gayrimenkul satın alıyor. Ancak birçoğunda vatandaşlık için yatırım yapıyorlar. İngiltere ve Amerika’yı ise yatırımlarını çeşitlendirmek için tercih ediyorlar. Biz de bu ülkelerde önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de Renzo Piano’nun tasarımıyla Florida’da yapılan lüks okyanus projesi ‘87 Park Miami’ olacak. Pritzker ödüllü mimar Renzo Piano tarafından ABD’de yapılan ilk konut projesi olan ‘87 Park Miami, özel asansör erişimine sahip olan 18 katta toplam 70 adet lüks sahil konutundan oluşuyor. Bir ile beş yatak odalı, geniş teraslı konutlar, Miami Beach’in en yeni semti Okyanus Caddesi’nde büyüleyici bir atmosfere sahip.”

PROJELER DEVAM EDİYOR

Bodrum’da Berggruen Holdings adına geliştirilen ‘Gümüşlük Evleri’nin de tamamlandığını anlatan Ali Pamir, şöyle devam etti: “İsveçli mimarlar Thomas Sandell ve Gert Wingardh imzasını taşıyan Berggruen Gümüşlük Evleri’nde 4 farklı tipte 125 villa bulunuyor. Bugüne kadar 107 villanın satışı gerçekleşti. Berggruen Holding adına gerçekleştirilen ikinci proje ise dünyanın en önemli ilk 5 mimarından biri olan Richard Meier imzasını taşıyan Bodrum Yalıkvak’taki ‘Bodrum Houses Projesi’. Yapıları rasyonel tarzda ve ağırlıklı olarak beyaz cepheler ile tasarlayan Amerikalı mimar, Bodrum Houses için 5 ayrı tipte ev tasarladı. Her ev, arazinin eğiminden yararlanılarak yapılan bodrum üzerine yükselen iki kat ve çatıdan oluşuyor. Evler toplam dış ve iç yaşam alanları ile 1000 metrekarenin üzerinde bir alana sahip.”

CONTEMPORARY ISTANBUL’A 3’ÜNCÜ KEZ SPONSOR

Her yıl İstanbul’u uluslararası sanat merkezlerinden biri haline getiren Contemporary Istanbul (CI) fuarına üçüncü kez sponsor olduklarını anlatan Pamir&Soyuer’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pamir, şöyle konuştu: “Sanat Türkiye için çok önemli. Bu alana şirketlerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Contemporary Istanbul gerçekten çok ayrı ve özel bir yere sahip. Bunun devam etmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz.”