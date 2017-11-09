Özel okullardan sınava 3 kriter

TÜRKİYE Özel Okullar Derneği, dün sabah saat 10.00’da başta yabancı okullar olmak üzere üyeleriyle bir araya gelirken ilk gündemleri bu okullara nasıl öğrenci alınacağı oldu. Önde gelen yaklaşık 600 devlet okuluna öğrenci alımı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın haziran ayında yapacağı merkezi sınavı kendilerinin de ölçüt olarak alma konusuna özel okullar sıcak baktı.

60 SORU ÖLÇMEDE YETERSİZ KALABİLİR

Ancak bu sınavda sorulacak soru sayısının arttırılması istendi. Merkezi sınavda yöneltilecek 60 sorunun öğrencilerin bilgilerini ölçme konusunda yetersiz kalacağı özellikle vurgulandı. Kolej temsilcileri, 6 ve 7’nci sınıftan soru sorulmasından yana değil. Alt sınavlardan soru sorulsa bile 3’te 2’sinin 8’inci sınıf konularından olması taraftarılar. Çünkü bu yıl öğrencilerin alışık olmadığı, beklentilerinin dışında bir sınavla karşılaşmak zaten yeterince onları zorlayacak. Toplantıda sık sık bunun ‘adil olmadığı’ vurgulandı.

Sınavın daha eleyici olabilmesi ve bilen ile bilmeyen öğrencinin ayırt edilmesi için 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi önerisi de gündeme geldi. Soru kalitesinin önemli olduğu, ayrıştırıcı nitelikte soruların yerleştirmede daha sağlıklı olacağı ve böylece binlerce birinci çıkmasını önleyeceği belirtildi.

Toplantıda sınavda matematik, Türkçe, fen bilimleri, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinin yanı sıra yabancı dil testinin olup olmaması da tartışıldı. Özellikle yabancı lise yöneticileri yabancı dil testine sıcak bakarken, bazı okullar bu testin olmasına karşı çıktı. Sonuçta yabancı dil testinin de yer alması kararlaştırıldı.

BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK KAÇINILMAZ

Toplantıda 11 kişilik komisyon üyeleri seçildi. Bu komisyon dün uzlaştıkları bu üç kriter üzerinde çalışarak, cuma gününe kadar son şeklini alacak bir teklif hazırlayacak. Önümüzdeki hafta da bu komisyondaki 5 kişi, Milli Eğitim Bakanı ya da müsteşarına bu teklifi sunacak.

Özel okullar devlet liselerine yerleştirmelerden önce kayıt takvimini oluşturup, öğrencilerini almak istiyorlar. Yani “önce biz, sonra devlet liseleri” düşüncesindeler.

Bütün bunlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından kabul görür ve onaylanırsa yine sistemde bazı değişiklikler yapılması kaçınılmaz olacak. Zaten Özel Okullar Derneği de dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Ortak bir görüşle kriterlerimizi koymak suretiyle, bu yıla mahsus olmak üzere Bakanlığımızın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme öngörüyoruz. Son karar, özel okulların Bakanlığımızca yapacakları önerilerin kabul görmesi doğrultusunda verilecek. Özel okulların amacı Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamalarıyla işbirliği içinde Türk Milli Eğitim Sistemi’nde öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak, çözüm odaklı uygulamalardan yanadır.”

ÇOCUKLARIN KAFASI YETERİNCE KARIŞIK

Öğrencilerin bu yıl yapılan değişiklikle zaten kafaları yeterince karıştı, motivasyonları düştü. İki sınav onlar için zor olacaktı. Tek sınavla hem özel okula, hem de devlet lisesine yerleşmeleri daha doğru olacak. Umarım bütün bu tartışmalar sonucunda adil ve iyi bir sınav gerçekleşir.