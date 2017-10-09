Özel okullarda müfredat güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliğinden sonra özel okullar da kendi ders kitaplarını güncellemeye başladı. Mektebim Yayınları, kurumun kampüslerindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleme yapacak. Mektebim, yayınlarını basılı ve e-kitap olmak üzere iki ayrı grupta hazırlayarak yurtiçi ve yurtdışında hizmet vermeyi hedefliyor ve dijital yayıncılık uygulamalarını da eğitim dünyasına sunmayı planlıyor. Mobil eğitim uygulamalarına da yatırımlar yapan Mektebim’in hedefi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında farklı markalarla yayın sektöründeki yerini almak.