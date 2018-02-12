Özel okullara KEP hesabı alma zorunluluğu

Başbakanlık Genelgesi ile tüm özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların 20 Nisan’a kadar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesaplarını alması gerektiğini belirten KEPKUR Genel Müdürü Mehmet Faik Yeşilören, “2017 yılı Eylül ayı sonunda 237 bin 560 olan KEP kullanıcı sayısı bu genelgeyle 250 binlere ulaşacak” dedi.

2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) konulu yazısıyla kararın tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderildiğini belirten KEPKUR Genel Müdürü Mehmet Faik Yeşilören, “2017 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanıcı sayısı toplamı 237 bin 560 olarak açıklanmıştı. 2017 yılı son üç ayına ait veriler ise henüz açıklanmadı. Sürücü kursları, özel öğretim kurumları özel yurtlara getirilen KEP hesabı alma zorunluluğu bu rakamı bir hayli artıracak” dedi.

İnternet üzerinden gönderilen her türlü hukuki, ticari yazışma ve belgeleri gönderildiği biçimde koruyan, gönderici ve alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgilerinin hukuki delil niteliği taşıdığı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)’nın 2012 yılından itibaren kullanılmaya başladığını söyleyen Yeşilören konuşmasına şöyle devam etti:

“Bilgi toplumuna dönüşümün ve e-Devlet’e geçişin tamamlanmasının bir parçası olan KEP hesabı geçtiğimiz yıl sonuna doğru maden arama ruhsatı almak için zorunlu hale getirilmişti. 2016-2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkemiz genelinde 2 bin 74 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 3 bin 911 özel yurt, 3 bin 380 civarında sürücü kursu bulunuyor. Özel ana okulu, ilk-orta ve lise bu rakamlara dahil değil. Sadece üç kurum, KEP hesabı kullanıcı sayısını 10 bin adet artıracak.”

KEPKUR Genel Müdürü Mehmet Faik Yeşilören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, yabancıların çalışma izinlerine yönelik başvuru sisteminde değişiklik yapılacağı bilgisine yer verildiğini belirterek, “Yakın zamanda uygulamaya konması planlanan başvuru sistemine göre her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin, bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imzayla yapılması zorunlu olacak” dedi.

KEP iletisinin kim tarafından gönderildiği, kime gönderildiği, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgilerinin hukuki delil niteliği taşıdığını ve kullanıcının gerektiğinde kullanabilmesi için KEPKUR tarafından üretilerek 20 yıl süre ile muhafaza edildiğini söyleyen Yeşilören, “BTK’nın Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak yetki verdiği kurumlardan olan E-Tugra ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde KEP ve e-imza akıllı paketlerimizle müşterilerimize daha hızlı hizmet vermeye başladık. Türkiye’de 55 şubeden e-imza ve KEP üretimini aynı noktadan sağlıyoruz” dedi.