Özel okullar öğretmen arıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın hafta içinde açıkladığı verilere göre sözleşmeli, kadrolu ve eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan toplam öğretmen sayısı 904 bin 679. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı istatistiklere göre de özel okullarda istihdam edilen öğretmen sayısı 124 bin. Bu rakam 2016-2017 öğretim yılında yaklaşık 110 bin civarındaydı. Yani, geçen yıla göre artış yüzde 10’un üzerinde. Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, istihdam edilen öğretmen sayılarının öğrenci sayılarıyla ilişkili olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği özel okul teşvikleri ile birlikte gelecek yıl özel okullarda okuyan öğrenci sayısının yüzde 2 oranında artabileceğini belirtiyor. Özel okula giden öğrenci sayısı 2016-2017 döneminde 1 milyon 150 bin iken 2017-2018 döneminde yüzde 13’lük artışla 1 milyon 300 bine ulaştı. Bu noktada, gelecek eğitim döneminde özel okullarda 10 bin civarında öğretmenin istihdam edilmesi söz konusu olabilir.



Nurullah Dal’ın verdiği bilgilere göre özel okullarda en çok ihtiyaç duyulan branş sınıf öğretmenliği. Bunu İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı net 2.400 TL civarında oluyor. Branşa, tecrübeye ve çalışılan kuruma göre ücret 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.



EĞİTİMDE TEKNOLOJİ

Eğitimde teknolojinin önemine de vurgu yapan Nurullah Dal, “Teknolojiye çok yatkın yeni nesil öğrencilere eğitim veren öğretmenler de bu konuda artık çok iyi olmalı”diyor. Özel Okullar Derneği’nin buna yönelik çalışmaları olduğunu anlatan Nurullah Dal, yılda bir kere Eğitim Teknolojileri Platformu düzenlediklerini aktarıyor. Her yıl yaklaşık 2500 öğretmenin katıldığı ve bu yıl 24 Martta düzenlenecek platformda öğretmenler, katılımcı öğretmenlere sınıfta teknolojiyi nasıl kullanabileceklerini gösteriyorlar. Öğretmenlerin teknolojiyi sınıfta kullanma konusunda çekinceleri olabildiğini belirten Dal, bu platform ile öğretmenlerin bir çok örnek gördüklerini söylüyor.

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Türkiye’de atanamayan öğretmen sayısı 400 bin civarında. Hafta içinde öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen açığı sayısının 109.238 olduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca şubatta yapılacak atama sayısının 20 binden 25 bine çıkarıldığını söyleyerek, “Ancak bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. Ayrıca beş yıl bize ücretli öğretmenlik yapmış ancak mülakata girmek için puanı yetmiyor. O halde puandaki bu eksiklik için kendi beş yıllık tecrübesini sanki bunu kapatır şeklinde düşünerek, onları da mülakata almak için çalışma yapıyoruz” dedi.

YENİ KAMPÜSLERLE İSTİHDAM ARTIYOR

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bünyelerinde bulunan 130 okula yaklaşık 2 bin öğretmen alımı yaptıklarını belirtiyor. Yeni yatırımlarla beraber gelecek öğretim yılında bu rakam yaklaşık 3 bine çıkabilir. Kulaberoğlu, en çok sınıf öğretmenlerine, İngilizce, matematik ve Türkçe branş öğretmenlerine ihtiyaç duyduklarını aktarıyor. Özellikle sınıf öğretmenlerinin istihdamında tecrübeye önem verdiklerini belirten Kulaberoğlu, “Öğretmenlerimizin kişisel ve akademik gelişimine önem veren, değişim ve gelişimlere ayak uydurabilen, teknolojik yeniliklere entegre olabilen, fikirlere açık ve empati kurabilme özelliklerine sahip olmasını göz önünde bulunduruyoruz” diyor. Bunun yanında, yeni mezun öğretmen adaylarını da desteklediklerini vurgulayan Kulaberoğlu, özellikle psikolojik danışmanlık ve rehberlik, İngilizce, bilgisayar ve öğretim teknolojileri branşlarındaki öğrencileri son sınıfta veya mezun olduktan hemen sonra yetiştirilmek üzere istihdam ettiklerini söylüyor.

1500 ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK

Doğa Koleji İK Direktörü Zuhal Şahan, 2017-2018 döneminde toplam 1597 öğretmenin istihdam edildiğini belirtiyor. 2018-2019 döneminde ise yeni kampüslerin açılışı ve istihdamın genişletilmesi nedeniyle kadroya 1500’ün üstünde öğretmenin alınması planlanıyor. En çok İngilizce (Native Teacher, enternasyonal uyruklu anadili İngilizce olan uluslararası personel) ve sınıf öğretmenlerine ihtiyaç duyuluyor. Şahan, beraber çalışmak istedikleri öğretmenlerde aradıkları özellikleri şöyle sıralıyor: “Minimum 5 yıl ve üzeri akademik deneyim, Doğa Koleji değerlendirme merkezi süreçlerini tamamlamak (akademik, yönetsel ve yetkinlik bazlı testler), iletişim gücü yüksek, üretmeyi ve araştırmayı seven, teknoloji ve bilime yatkın, öğretmenlik mesleğini seven ve çocuklarla/gençlerle pozitif iletişim kurabilen, takım ruhu bilincine sahip gerçek bir lider ve takım oyuncusu.” Şahan, bunun yanında farklı alanlarda sertifikaya sahip öğretmenlerin işe alım konusunda ayrıcalık yaşadıklarının da altına çiziyor.

ÖĞRETMEN ALIMINDA HASSAS SEÇİM

Türk Eğitim Derneği (TED) yetkililerinin verdiği bilgilere göre TED okullarına 2017’de 615 öğretmen alındı. 2018’de ise yine aynı sayıda öğretmenin istihdam edilmesi hedefleniyor. Sınıf öğretmeni, İngilizce ve PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) en çok ihtiyaç duyulan branşlar arasında. En çok İngilizce öğretmeni alımında sorun yaşadıklarını belirten yetkililer İngilizce mülakatlarında Türkçe konuşmak isteyen, yani İngilizce konuşamayan İngilizce öğretmeni adayların olabildiğini anlatıyor. Eğitim-öğretim anlayışı, kişisel özelliklerinin mesleğe uygunluğu, alan bilgisi, temsil yeteneği, gelişime açık olup olmaması, problem çözme ve akıl yürütme becerisi TED’de istihdam edilecek öğretmenlerde aranılan başlıca nitelikler. TED yetkilileri bu konudaki hassasiyetlerini şöyle açıklıyor: “Sınıf öğretmeni öğrencileriyle 4 yıl boyunca birlikte oluyor. Öğrenci, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini, okul bilincini, disiplin anlayışını, farklı derslerdeki temel bilgileri öğretmeninden alıyor. Bu sebeplerle başta sınıf öğretmeni seçimlerimize ve tüm öğretmenlerimizin seçimlerinde bu kriterler noktasında yaklaşıyoruz.”

TECRÜBE KRİTERİ İLK SIRALARDA

FMV Işık Okulları İK Direktörlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre 2017’de yaklaşık 80 yeni öğretmenle sözleşme imzalanmış. Bu yıl için de hemen hemen aynı sayıda öğretmen istihdam edilmesi planlanıyor. En çok liseler için İngilizce bölüm mezunu IB ve fizik, kimya, biyoloji, matematik branşlarında ve yabancı İngilizce öğretmenlerine ihtiyaç oluyor. Tecrübe kriterleri ilk sıralarda olduğu için bu branşlarda öğretmen adayları bulmakta zaman zaman zorlanılıyor. Işık Okulları’nda beraber çalışılmak öğretmenlerin işe alım kriteleri arasında hayat boyu öğrenmeyi prensip edinme, teknoloji dostu olma, etik değerlere önem verme bulunuyor.

STANDARDA UYGUN ÖĞRETMEN ALIMI

Arel Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Münevver Gözükara, şu anda kurumda çalışan 120 öğretmenin bulunduğunu, önümüzdeki eğitim öğretim yılında 8 öğretmen daha alınabileceğini belirtiyor. Ders saatlerinin fazla olmasından dolayı en çok Türkçe, matematik, İngilizce ve native speaker branşlarında öğretmenlere ihtiyaç duyuluyor. Gözükara, bazı branşlarda fazlalaşmalar olduğu gibi bazı branşlarda da açıklar olduğunu vurgulayarak en çok İngilizce, native speaker ve rehber öğretmen adayı bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Uluslararası Bakalorya Programını (IB) uyguladıkları için eğitim kadrosunu da bu standartlara uygun öğretmenlerden oluşturduklarını açıklayan Gözükara, öğretmen seçimindeki kriterleri şöyle açıklıyor: “İletişim becerilerinin yüksek olması, alanlarındaki yenilikleri takip ederek öğrencilerin kişisel potansiyelini sonuna kadar geliştirme ilkesine sahip olmaları.”